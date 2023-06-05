По дорожке Лепса и Ромы Зверя: Пьяный концерт смыл со сцены «Три дня дождя»
Продюсер объяснил пьянство Глеба Викторова разбитой любовью, Мизулина вступилась за музыканта, вспомнив про «патриотов», а СМИ проводят параллели с Ромой «Зверем».
Популярная среди молодежи рок-группа «Три дня дождя» объявила в понедельник о приостановке деятельности на неопределенный срок. Причиной такого решения стала не политика, а состояние вокалиста группы Глеба Викторова, сорвавшего из-за пьянства концерт в Екатеринбурге.
Журналисты вспоминают в этой связи недавние драки Григория Лепса и Ромы «Зверя», а за Викторова внезапно вступилась руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
«ОДИН КОНЦЕРТ И ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА АДА»
Группа «Три дня дождя» была основана в 2019 году в столице Тувы, городе Кызыле. Ее фронтмен Глеб Викторов начинал в 2017 году музыкальную карьеру, как битмейкер, однако потом перешел на рок-музыку. Два альбома группы «Когда ты откроешь глаза» (2021) и «Байполар» (2022) занимали высокие места в чартах, в ноябре прошлого года «Три дня дождя» собрали московский Adrenaline Stadium, а этой осенью собирались дать концерты на топовых площадках Москвы и Санкт-Петербурга, однако все эти планы рухнули после выступления в Екатеринбурге 4 июня.
По словам очевидцев, 27-летний Викторов вышел на сцену пьяным, в середине концерта упал и пытался петь лежа, после чего его увели со сцены. Вечером в воскресенье ситуацию прокомментировал продюсер лейбла IZBA, которого, по данным СМИ, зовут Сергей Slem.
«Чуваки, вы все *** Глеба, пишете какой он плохой. Да, он был в абсолютном неадеквате, у него окончательно поехало здоровье. Четыре месяца тура – это был тотальный ад. Мне все равно, кто и что говорит, это мой друг, брат, я как продюсер понимаю ваши переживания, я пытался сделать все, что мог, чтобы этого не случилось, но тут был вопрос уже не в том, что он нажрался, а в том, что его здоровье лопнуло. За время тура у него порушилась личная жизнь, человек, с которым он 11 лет был… Он бухал, но не мог не давать концерты. Все было отыграно, все было круто, но в нескольких городах был ***. После реабилитации мы приедем и дадим *** концерт», - говорится в заявлении продюсера, размещенном в Telegram-канале лейбла.
Ну а в понедельник он объявил о приостановке деятельности группы.
«Проект закрыт на неопределенный срок, все концерты отменяем. Сегодня утром организм отказывался работать нормально, были страшнейшие панички, психика просто лопнула. Мы просим прощения у аудитории, легко кидать тряпки, но это человек, он болен, и пора уже взяться за здоровье», - констатировал продюсер.
ТРАВЛЯ И «ПАТРИОТЫ»
В официальной группе «Трех дней дождя» «ВКонтакте» около полумиллиона подписчиков, при этом комментарии к последним постам закрыты. На фоне хейта в адрес Викторова, ранее поддержавшего спецоперацию на Украине, за него неожиданно вступилась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
«Травлю, которую сейчас развернули в отношении исполнителя, я не поддерживаю. Как и любую травлю в принципе. Человек очевидно болен, мы не врачи, чтобы определить, что он употребил. Да еще и по фото и видео. Понятно, что исполнителю требуется лечение. Полагаю, что за действия на концерте он должен извиниться и вернуть средства всем желающим», - написала Мизулина в Telegram.
Вместе с тем она отметила, что исполнитель не имеет право выступать пьяным, при этом неважно, «патриот он или нет».
«Лучше отменить выступление, чем проводить концерт в подобном виде. Даже если организаторы заставляют выходить на сцену. Это полное неуважение по отношению к тем, кто покупал билеты, планировал свое время, пришел. Неуважение к аудитории, к фанатам. Тем более, когда речь идет о молодой аудитории, как у "Три дня дождя". И неважно, патриот человек или нет», - подчеркнула Мизулина, припомнив в этой связи недавние скандалы с певицей МакSим, Димой Биланом и Ольгой Бузовой.
Однако она забыла, что в конце мая в России обсуждали другой скандал, фигурантом которого стал лидер группы «Звери». По данным СМИ, Рома «Зверь» 22 мая подрался с посетителем бара в Самаре, при этом артист бросался стульями и бокалами. В пресс-службе группы списали инцидент на назойливых посетителей, жаждущих внимания Романа, а к самому артисту санкций не последовало.
Более того, вскоре организаторы Петербургского международного экономического форума-2023, сообщили, что «Звери» станут хедлайнерами ПМЭФ и выступят на Дворцовой площади. Правда, это возмутило внимательных россиян, указавших в соцсетях, что Роман осуждал спецоперацию на Украине.
Еще один резонансный «пьяный инцидент» произошел в начале декабря 2022 года, - Григорий Лепс на концерте в Петербурге внезапно бросил микрофон с очками и ушел со сцены, а потом подрался у одного из баров Северной столицы.
Конфликтолог, автор романа «Выжить в 1990-е» Михаил Орский сказал тогда НСН, что Лепс «достаточно воспитан» и не стал бы «просто так махать кулаками по бакланке». Вскоре адвокат потерпевшего сообщил, что Лепс возместил мужчине моральный ущерб, после чего защитой было подано ходатайство о прекращении уголовного дела.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Попова потребовала по всей России изъять из продажи всю продукцию «Мистер Сидр»
- СМИ: Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована
- Число умерших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 16 человек
- В России в мае в 2,6 раза выросли продажи новых легковых автомобилей
- На Западе допустили отказ от помощи Киеву из-за использования ВСУ нацистской символики
- «Дебилы написали»: Тарасова опровергла новости о госпитализации
- Гладков: Система ПВО сработала над Белгородом
- СМИ: Фигуристу Костомарову проведут протезирование через один-два месяца
- «Как Путин в 1999 году». Пригожин начал политическую кампанию
- СМИ: Офис Зеленского планирует убрать Кличко с поста мэра Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru