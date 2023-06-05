По дорожке Лепса и Ромы Зверя: Пьяный концерт смыл со сцены «Три дня дождя»

«ОДИН КОНЦЕРТ И ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА АДА»

Группа «Три дня дождя» была основана в 2019 году в столице Тувы, городе Кызыле. Ее фронтмен Глеб Викторов начинал в 2017 году музыкальную карьеру, как битмейкер, однако потом перешел на рок-музыку. Два альбома группы «Когда ты откроешь глаза» (2021) и «Байполар» (2022) занимали высокие места в чартах, в ноябре прошлого года «Три дня дождя» собрали московский Adrenaline Stadium, а этой осенью собирались дать концерты на топовых площадках Москвы и Санкт-Петербурга, однако все эти планы рухнули после выступления в Екатеринбурге 4 июня.

По словам очевидцев, 27-летний Викторов вышел на сцену пьяным, в середине концерта упал и пытался петь лежа, после чего его увели со сцены. Вечером в воскресенье ситуацию прокомментировал продюсер лейбла IZBA, которого, по данным СМИ, зовут Сергей Slem.

«Чуваки, вы все *** Глеба, пишете какой он плохой. Да, он был в абсолютном неадеквате, у него окончательно поехало здоровье. Четыре месяца тура – это был тотальный ад. Мне все равно, кто и что говорит, это мой друг, брат, я как продюсер понимаю ваши переживания, я пытался сделать все, что мог, чтобы этого не случилось, но тут был вопрос уже не в том, что он нажрался, а в том, что его здоровье лопнуло. За время тура у него порушилась личная жизнь, человек, с которым он 11 лет был… Он бухал, но не мог не давать концерты. Все было отыграно, все было круто, но в нескольких городах был ***. После реабилитации мы приедем и дадим *** концерт», - говорится в заявлении продюсера, размещенном в Telegram-канале лейбла.

Ну а в понедельник он объявил о приостановке деятельности группы.

«Проект закрыт на неопределенный срок, все концерты отменяем. Сегодня утром организм отказывался работать нормально, были страшнейшие панички, психика просто лопнула. Мы просим прощения у аудитории, легко кидать тряпки, но это человек, он болен, и пора уже взяться за здоровье», - констатировал продюсер.