Фадеев лишит певицу Ионову возможности пользоваться псевдонимом Глюк'oZa

«Мы официально заявили о том, что она больше не является частью группы Глюк'oZa, которая была создана мной. Она была всего лишь приглашенной актрисой, собственно, поэтому ее время вышло в коллективе и поэтому ее попросили уйти», - сказал Фадеев.



Так музыкант отреагировал на появившиеся в Telegram-каналах сообщения о том, что Ионова появилась в нетрезвом виде на концерте в честь Дня металлурга в Красноярске и вела себя неадекватно.

Ранее Фадеев сообщил, что в России появится энергетик под брендом Глюк'oZа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

