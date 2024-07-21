Фадеев лишит певицу Ионову возможности пользоваться псевдонимом Глюк'oZa
Продюсер Максим Фадеев заявил, что подаст иск, который лишит певицу Наталью Ионову возможности пользоваться псевдонимом Глюк'oZa и петь его песни. Об этом музыкант заявил в своих соцсетях.
«Мы официально заявили о том, что она больше не является частью группы Глюк'oZa, которая была создана мной. Она была всего лишь приглашенной актрисой, собственно, поэтому ее время вышло в коллективе и поэтому ее попросили уйти», - сказал Фадеев.
Так музыкант отреагировал на появившиеся в Telegram-каналах сообщения о том, что Ионова появилась в нетрезвом виде на концерте в честь Дня металлурга в Красноярске и вела себя неадекватно.
Ранее Фадеев сообщил, что в России появится энергетик под брендом Глюк'oZа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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