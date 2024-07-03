«Откровения и апероль»: Москва встретила овациями фильм «Арбенина»

ДО ФИЛЬМА: «СТРЕЛКА», АПЕРОЛЬ И БИТА

Диана Арбенина в последнее время все чаще попадает на большие (и малые) экраны. В феврале в онлайн-кинотеатре KION вышел фильм-концерт о шоу Дианы Арбениной на стадионе «Спартак» к 30-летию «Ночных снайперов», в марте зрители рукоплескали главной роли певицы во втором сезоне сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», ну а 2 июля пришло время документалки об Арбениной, режиссером которой выступила Ангелина Ашман.

Местом светской премьеры был выбран летний кинотеатр KION «Summer Cinema», расположенный в нескольких метрах от культового бара «Стрелка» на «Красном октябре». Начало показа было запланировано на 21:30, однако модная публика начала стекаться к месту событий около восьми вечера, с удовольствием фотографируясь у пресс-воллов и угощаясь аперолем с шампанским от барменов «Стрелки».

В числе звездных гостей вечера были замечены актрисы Ирина Безрукова, Анна Михалкова, актер Михаил Тройник, телеведущая Арина Шарапова, сценарист Андрей Золоторев и множество других известных людей. При этом генпродюсер KION и продюсер фильма «Арбенина» Игорь Мишин скромно ходил среди зрителей в белой футболке, словно это не он был главным «хозяином» вечера.

Тем временем, публика, до отказа забившая открытый кинотеатр, готовилась к просмотру фильма, решая непростую проблему. Для того, чтобы комфортно усесться на деревянной трибуне, надо было принять позу йога, чтобы не потревожить ногами соседей спереди. Удавались эти акробатические этюды не всем, однако на сцене уже появились Мишин, Ашман и Арбенина, которая рассказала, что не верила в реальность съемок документального фильма о себе.

Певица сообщила, что хочет разбить кинотарелку и принесла специально для этого бейсбольную биту. Тем не менее, Арбенина, отшутившись, отложила биту и разбила тарелку менее брутальным способом. После этого она исполнила несколько культовых песен и началось самое интересное, ведь фильм дал ответы на многие «запретные» вопросы о певице.