«Высокий риск сорваться»: Нарколог объяснил алкоголизм певицы МакSим
Алкоголь и наркотики - допинги творческих людей, за которые приходится платить высокую цену, заявил НСН нарколог Александр Ковтун.
Певица МакSим, сообщившая, что проходит лечение от алкогольной зависимости, сорвалась из-за хронического стресса от работы, такое мнение в интервью НСН выразил нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун. Врач также отметил, что лечение от зависимостей представляет собой ремиссию заболевания, но никак не полное избавление от него.
«Процесс излечения проходит у всех индивидуально. Если отталкиваться от определений, которые приняты психиатрией и наркологией, то все болезни-зависимости являются хроническими. Лечение от них заключается в достижении ремиссии, которая может быть пожизненной, когда человек совершенно не употребляет алкоголь всю оставшуюся жизнь. Если человек возобновит употребление, то заболевание рецидивирует зачастую в еще более страшных проявлениях. Реабилитационные курсы зачастую длятся от месяца до трех, потом амбулаторно», - разъяснил собеседник НСН.
По его словам, у людей творческих профессий риск столкнуться с зависимостями гораздо выше.
«У творческих людей риск сорваться выше, так как их жизненный стереотип не стойкий – перемена мест, смена людей, с которыми они вынуждены общаться из-за работы. Жизненный уклад подразумевает постоянный стресс. Этот хронический стресс очень трудно переносить. Алкоголь, наркотики придают определенные допинги, дополнительные ресурсы, но за это приходится платить высокую цену – свое здоровье. Это, наверное, и произошло в случае с певицей МакSим», - сказал эксперт.
Он отметил, что творческим людям, склонным к срывам, стоит обращаться к специалистам.
«Помочь творческому человеку держаться может твердая установка на изменение своего жизненного стереотипа, новые жизненные ценности, навыки соблюдения личных границ и распознавания патологического влечения к алкоголю, его предупреждения и борьбы с ним. Все эти навыки приобретаются в реабилитационных наркологических центрах», - отметил Ковтун.
Он разъяснил, что большая часть людей, которые смогли справиться с алкогольной зависимостью, сделали это благодаря собственному желанию и стремлению к результату.
«Большинство людей, бросивших пить навсегда, сделали это не благодаря обращению к специалисту, а с помощью своих способов, решений и методов. Лишь меньшая часть бросивших пить сделала это с помощью врачей-психологов. У каждого свои точки опоры, от которых они оттолкнулись для достижения нового, здорового образа жизни», - заключил врач.
Ранее эксперты предупредили о том, что алкоголь наиболее разрушительно действует на головной мозг, хотя отрицательно влияет практически на все органы и системы организма человека, напоминает «Радиоточка НСН».
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