«Высокий риск сорваться»: Нарколог объяснил алкоголизм певицы МакSим

«Процесс излечения проходит у всех индивидуально. Если отталкиваться от определений, которые приняты психиатрией и наркологией, то все болезни-зависимости являются хроническими. Лечение от них заключается в достижении ремиссии, которая может быть пожизненной, когда человек совершенно не употребляет алкоголь всю оставшуюся жизнь. Если человек возобновит употребление, то заболевание рецидивирует зачастую в еще более страшных проявлениях. Реабилитационные курсы зачастую длятся от месяца до трех, потом амбулаторно», - разъяснил собеседник НСН.

По его словам, у людей творческих профессий риск столкнуться с зависимостями гораздо выше.

«У творческих людей риск сорваться выше, так как их жизненный стереотип не стойкий – перемена мест, смена людей, с которыми они вынуждены общаться из-за работы. Жизненный уклад подразумевает постоянный стресс. Этот хронический стресс очень трудно переносить. Алкоголь, наркотики придают определенные допинги, дополнительные ресурсы, но за это приходится платить высокую цену – свое здоровье. Это, наверное, и произошло в случае с певицей МакSим», - сказал эксперт.