В Иране не согласились на инспекции ядерных объектов со стороны МАГАТЭ
Иран не согласен на инспекции ядерных объектов республики со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил официальный представитель МИД страны Исмаил Багаи, сообщает РИА Новости.
Дипломат ответил отрицательно на соответствующий вопрос.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что агентство рассчитывает получить доступ к ядерным объектам Ирана в ближайшие недели. Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщал, что Тегеран дал согласие на бессрочные инспекции своих ядерных объектов, напоминает Ura.ru.
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