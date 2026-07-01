Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) вступил в политическую партию осознанно и будет принимать участие в ее работе, рассказала НСН сестра и директор певца Ольга Долматова.

Гуф стал членом партии «Новые люди». Ему торжественно вручили партбилет на съезде партии, который проходит 1 июля в Москве. Об этом сообщает RTVI. Долматова отметила, что это было абсолютно осознанным решением.