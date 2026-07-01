Директор Гуфа объяснила, зачем рэпер вступил в партию
Артист осознанно принял решение стать членом партии «Новые люди» и будет принимать участие в ее работе, заявила НСН Ольга Долматова.
Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) вступил в политическую партию осознанно и будет принимать участие в ее работе, рассказала НСН сестра и директор певца Ольга Долматова.
Гуф стал членом партии «Новые люди». Ему торжественно вручили партбилет на съезде партии, который проходит 1 июля в Москве. Об этом сообщает RTVI. Долматова отметила, что это было абсолютно осознанным решением.
«Он очень осознанно принял решение о вступлении в партию, потому что ему близки ее ценности. Мы с радостью стали частью этой команды, которая работает на благо наших граждан и страны. Алексей обязательно будет присутствовать на следующем съезде. У него можно будет узнать к тому времени о планах и законопроектах», — сказала она.
Ранее заслуженный артист России Дмитрий Дюжев рассказал НСН, почему он хотел пойти в Госдуму.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Эксперт по фитнесу напомнил о пользе ходьбы по лестнице
- Украинский беспилотник со взрывчаткой упал в Турции
- Россиянам назвали неочевидный риск инвестиций в интернете
- Права на фильм с Юрой Борисовым про основателей OpenAI купила студия Neon
- Психиатр оценил призыв Свинцова отправить школьных хулиганов учиться дома
- Суд арестовал напавшего на инспектора ДПС подростка-автоподставщика
- Директор Гуфа объяснила, зачем рэпер вступил в партию
- Россиянам рассказали, почему вредно засыпать в одежде
- «Ни сил, ни желания»: Водители такси не выходят на работу из-за проблем с топливом
- Россиянам объяснили, как оплачивать покупки за рубежом в 2026 году