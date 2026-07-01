Директор Гуфа объяснила, зачем рэпер вступил в партию

Артист осознанно принял решение стать членом партии «Новые люди» и будет принимать участие в ее работе, заявила НСН Ольга Долматова.

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) вступил в политическую партию осознанно и будет принимать участие в ее работе, рассказала НСН сестра и директор певца Ольга Долматова.

Гуф стал членом партии «Новые люди». Ему торжественно вручили партбилет на съезде партии, который проходит 1 июля в Москве. Об этом сообщает RTVI. Долматова отметила, что это было абсолютно осознанным решением.

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«Он очень осознанно принял решение о вступлении в партию, потому что ему близки ее ценности. Мы с радостью стали частью этой команды, которая работает на благо наших граждан и страны. Алексей обязательно будет присутствовать на следующем съезде. У него можно будет узнать к тому времени о планах и законопроектах», — сказала она.

Ранее заслуженный артист России Дмитрий Дюжев рассказал НСН, почему он хотел пойти в Госдуму.

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ФОТО: соцсети партии "Новые люди"
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