Сообщение о покушении Ирана на Дональда Трампа может быть фейковым, однако этот вброс сейчас выгоден и США, и Израилю. Об этом НСН рассказал заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.

Израиль передал американцам предупреждение о якобы намерении Ирана устранить главу США Дональда Трампа во время его визита в Анкару на саммит НАТО. Об этом сообщил израильский 12-й канал. Трамп уже отреагировал на сообщение, пригрозив нанести по Ирану удары «с невиданной силой», если с ним что-либо случится, пишет New York Post. Кошкин заявил, что эскалация сейчас очень на руку Израилю и США.

«Иран отрицает информацию о покушении, предоставленную Израилем. При этом Израиль — заинтересованная сторона: он стремится активизировать США для поддержания конфликта с Ираном. Не исключено, что эта информация требует верификации, но сейчас мало кого это интересует. И Израилю, и США такая ситуация сейчас выгодна. Ни у одной из сторон нет намерения идти на перемирие», - отметил он.

При этом Кошкин считает, что обострение снова ведет к закрытию воздушного пространства на Ближнем Востоке и отмене рейсов.