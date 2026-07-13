Выгодное покушение: К чему приведет новый виток эскалации между США и Ираном
Андрей Кошкин заявил НСН, что, вероятно, совсем скоро воздушное пространство над Ближним Востоком снова будет закрыто, так как ни США, ни Иран не хотят останавливаться.
Сообщение о покушении Ирана на Дональда Трампа может быть фейковым, однако этот вброс сейчас выгоден и США, и Израилю. Об этом НСН рассказал заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.
Израиль передал американцам предупреждение о якобы намерении Ирана устранить главу США Дональда Трампа во время его визита в Анкару на саммит НАТО. Об этом сообщил израильский 12-й канал. Трамп уже отреагировал на сообщение, пригрозив нанести по Ирану удары «с невиданной силой», если с ним что-либо случится, пишет New York Post. Кошкин заявил, что эскалация сейчас очень на руку Израилю и США.
«Иран отрицает информацию о покушении, предоставленную Израилем. При этом Израиль — заинтересованная сторона: он стремится активизировать США для поддержания конфликта с Ираном. Не исключено, что эта информация требует верификации, но сейчас мало кого это интересует. И Израилю, и США такая ситуация сейчас выгодна. Ни у одной из сторон нет намерения идти на перемирие», - отметил он.
При этом Кошкин считает, что обострение снова ведет к закрытию воздушного пространства на Ближнем Востоке и отмене рейсов.
«Трамп сразу же на это отреагировал на саммите в Анкаре и дал весьма нелестную характеристику Ирану. Также он говорил о своих радикальных намерениях, которые сегодня воплощаются в ударах по Ирану. Сейчас идёт активный обмен ударами. В свою очередь, Иран наносит удары по базам в Персидском заливе. Трамп грозит нанести удар по Харку — основному острову, который обеспечивает большие объёмы поставок энергоносителей. Это будет прежде всего неприемлемым экономическим ударом для Ирана. Что касается закрытия воздушного пространства, то, вне всякого сомнения, всё к этому идёт. Скорее всего, конфликт будет поддерживаться вот на таком перманентно остром уровне, но маловероятно, что стороны вернутся к таким массированным ударам, как это было в начале конфликта», - рассказал он.
Ранее стало известно, что США в рамках последней волны ударов по целям Ирана впервые применили ударные морские дроны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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