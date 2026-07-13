В первую декаду июля в России медианная цена на АИ-92 выросла на 20% год к году, до 70,5 рублей за литр, а на АИ-95 — на 24%, до 77,5 рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Чек Индекса». По всем видам топлива на заправках наблюдается резкий рост числа покупок, в процентном выражении лидирует АИ-100. Бунина отметила, что федеральные сети АЗС подняли цены незначительно.

«Медианная цена – усредненный показатель. Есть регионы с затруднительной ситуацией, при которой процветает спекуляция. Там ценообразование бензина не вписывается в рамки разумного. В Московском регионе или центральном федеральном округе, в Тульской, Калужской областях ценообразование другое. Рост цен на бензин и дизельное топливо есть абсолютно по всей России. В первую очередь стоит ориентироваться на федеральные сети, которые имеют отношение к вертикально интегрированным компаниям. Там рост незначительный, он перекрывает только разрыв логистических цепочек, то есть участившиеся поставки топлива на автозаправочные станции. Разница в цене буквально считанные копейки. У независимых станций цена совершенно другая, в ряде регионов она еще выше», - объяснила она.