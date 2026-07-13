В первом полугодии 2026 года диспансеризацию прошли 52 млн россиян

«По итогам первого полугодия этого года диспансеризацию и профосмотры уже прошли 52 миллиона наших граждан», – цитирует зампреда правительства ТАСС.

Как отметила Голикова, такие шаги позволяют своевременно выявлять заболевания и оказывать россиянам соответствующую помощь. Власти регионов продолжают проводить мероприятия, направленные на профосмотры и диспансеризацию.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в России расширят список исследований, проводимых в рамках диспансеризации, пишет Ura.ru.

