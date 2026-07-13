В первом полугодии 2026 года диспансеризацию прошли 52 млн россиян

Более 50 млн россиян прошли диспансеризацию по итогам первой половины текущего года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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«По итогам первого полугодия этого года диспансеризацию и профосмотры уже прошли 52 миллиона наших граждан», – цитирует зампреда правительства ТАСС.

Как отметила Голикова, такие шаги позволяют своевременно выявлять заболевания и оказывать россиянам соответствующую помощь. Власти регионов продолжают проводить мероприятия, направленные на профосмотры и диспансеризацию.

Ранее стало известно, что с 1 сентября в России расширят список исследований, проводимых в рамках диспансеризации, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ДиспансеризацияТатьяна Голикова

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