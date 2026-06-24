Группа «Кино» смогла собрать более 50 тысяч зрителей в «Лужниках» за счет удачной даты концерта, эффективной рекламы на НАШЕм Радио и ТВ, и продаж билетов накануне выступления, объяснил в интервью НСН президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий.

21 июня, в день рождения Виктора Цоя группа «Кино» открыла сезон стадионных концертов в «Лужниках». Еще за месяц до выступления продажи билетов шли плохо, почти половина мест оставалась свободной, однако накануне концерта музыканты объявили о солдауте. По данным организаторов, на концерт пришли более 60 тысяч зрителей. Зубицкий объяснил, как удалось совершить такой скачок в продажах билетов.