«Цой, ТВ и последний день»: Как группа «Кино» спасла концерт в «Лужниках»
В последнее время основная продажа билетов на концерты идет накануне и в день выступления, сказал в эфире НСН Владимир Зубицкий.
Группа «Кино» смогла собрать более 50 тысяч зрителей в «Лужниках» за счет удачной даты концерта, эффективной рекламы на НАШЕм Радио и ТВ, и продаж билетов накануне выступления, объяснил в интервью НСН президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий.
21 июня, в день рождения Виктора Цоя группа «Кино» открыла сезон стадионных концертов в «Лужниках». Еще за месяц до выступления продажи билетов шли плохо, почти половина мест оставалась свободной, однако накануне концерта музыканты объявили о солдауте. По данным организаторов, на концерт пришли более 60 тысяч зрителей. Зубицкий объяснил, как удалось совершить такой скачок в продажах билетов.
«По данным билетных операторов, там было продано более 50 тысяч билетов. В последнее время есть тенденция, что основная продажа билетов идет в последние дни, это связано и с погодными условиями. Никто ничего нового не придумал, билеты продавались, как у всех, просто большое количество билетов продается накануне концерта, за день до него и в день выступления. Конечно, есть пригласительные, но мы не слышали, чтобы была какая-то бесплатная раздача билетов. Меня не удивило, что собралось столько зрителей», - отметил промоутер.
По его словам, сработали еще два важных фактора.
«Во-первых, они сделали концерт прямо в день рождения Цоя, люди готовились. Во-вторых, накануне и в день концерта было очень много информации на НАШЕм Радио и по телевизору, что будет концерт в "Лужниках", о перекрытии движения и так далее. Это та информация, которая помогает зрителям прийти на концерт с желанием увидеть что-то необычное, назовем это некой сопутствующей рекламой. Все это вместе дало то, что пришло очень много зрителей. В нашем бизнесе любой форс-мажор может влиять, как на безумную популярность и большую продажу билетов, также и в обратную сторону. Здесь это сыграло в плюс, я поздравляю организаторов концерта», - заключил собеседник НСН.
В марте 2026 года Надежда Кадышева объявила о переносе запланированного на 20 июня концерта в «Лужниках» на 14-тысячную ледовую «ВТБ Арену». Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн предположил тогда в беседе с НСН, что концерт группы «Кино» в «Лужниках» тоже может отмениться.
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