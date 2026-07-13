Экс-гендиректору «Торпедо» дали два года колонии за подкуп арбитров
Симоновский суд в Москве приговорил экс-генерального директора футбольного клуба «Торпедо» Валерия Скородумова к двум годам заключения за подкуп арбитров. Об этом сообщает РИА Новости.
Фигуранта признали виновным в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования либо зрелищного коммерческого конкурса. Скородумову дали два года колонии общего режима и на 3 года запретили заниматься спортивной деятельностью.
Отмечается, что экс-гендиректор полностью признал вину в содеянном и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дело рассмотрели в особом порядке.
Ранее на Скородумова, совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и бухгалтера команды Ирину Волкову завели дело об оказании противоправного влияния на итоги матчей с участием клуба. Речь идет о подкупе 13 арбитров, повлиявшем на результаты 20 игр Первой лиги в сезоне 2024/2025, и содействии «Торпедо» в выходе в премьер-лигу. Футбольные судьи получали вознаграждения в размере от 500 тысяч рублей до 3 млн.
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