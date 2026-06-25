26 июня в «Лужниках должен был состояться концерт «легенды дискотек» с хедлайнерами из групп Boney M, Ottawan, Arabesque, Joy, Baccara, Dschinghis Khan и др.. Незадолго до выступления организаторы без объяснения причин сообщили о переносе концерта на июль 2027 года. Ранее из «Лужников» был перенесен на другую площадку июньский концерт 67-летней Надежды Кадышевой. Зубицкий не считает, что эти две отмены стали свидетельством краха тренда на ностальгию в РФ.

«Не могу сказать, что этот тренд не работает. Возьмите группу "Руки вверх!", которая в 1990-е собирала стадионы. Я был одним из организаторов первых стадионных концертов этой группы в регионах. Самара, Нижний Новгород и так далее – это были битковые стадионы. 30 лет прошло, а "Руки Вверх!" опять собирают двое "Лужников". Все артисты разные и сложно сказать, почему один собирает, а другой нет. Старые европейские группы абсолютно точно не популярны у молодежи, при этом именно молодежь в основном ходит на концерты, тем более на стадионы. Моя дочь, которой скоро будет 16 лет, на вопрос, знаешь ли ты группу Boney M, ответила: "Папа, а что это?". Взрослая категория зрителей очень избирательно ходит на концерты. Люди, которым 50, 60 или 70 лет, пойдут на стадион только, если приедут какие-то культовые группы вроде Metallica или Deep Purple», - подчеркнул промоутер.

Зубицкий считает, что срыв ретро-концерта в «Лужниках» не связан со сложностями с приездом артистов из недружественных стран.