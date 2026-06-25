«Ностальгия не работает?»: Что стоит за второй отменой «Лужников» в 2026 году
На концерты ходит в основном молодежь, которая не знает группу Boney M, а взрослых могут привести на стадион только культовые группы уровня Metallica или «Руки Вверх!», сказал в эфире НСН Владимир Зубицкий.
Перенос на год концерта западных звезд 1980-х в «Лужниках» не связан с падением спроса россиян на артистов, вызывающих ностальгию по юности, заявил в интервью НСН советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий.
26 июня в «Лужниках должен был состояться концерт «легенды дискотек» с хедлайнерами из групп Boney M, Ottawan, Arabesque, Joy, Baccara, Dschinghis Khan и др.. Незадолго до выступления организаторы без объяснения причин сообщили о переносе концерта на июль 2027 года. Ранее из «Лужников» был перенесен на другую площадку июньский концерт 67-летней Надежды Кадышевой. Зубицкий не считает, что эти две отмены стали свидетельством краха тренда на ностальгию в РФ.
«Не могу сказать, что этот тренд не работает. Возьмите группу "Руки вверх!", которая в 1990-е собирала стадионы. Я был одним из организаторов первых стадионных концертов этой группы в регионах. Самара, Нижний Новгород и так далее – это были битковые стадионы. 30 лет прошло, а "Руки Вверх!" опять собирают двое "Лужников". Все артисты разные и сложно сказать, почему один собирает, а другой нет. Старые европейские группы абсолютно точно не популярны у молодежи, при этом именно молодежь в основном ходит на концерты, тем более на стадионы. Моя дочь, которой скоро будет 16 лет, на вопрос, знаешь ли ты группу Boney M, ответила: "Папа, а что это?". Взрослая категория зрителей очень избирательно ходит на концерты. Люди, которым 50, 60 или 70 лет, пойдут на стадион только, если приедут какие-то культовые группы вроде Metallica или Deep Purple», - подчеркнул промоутер.
Зубицкий считает, что срыв ретро-концерта в «Лужниках» не связан со сложностями с приездом артистов из недружественных стран.
«Если концерт перенесли на целый год вперед, наверное, билеты не покупались. Здесь дело не в артистах, которые уже приезжали к нам и приезжают. Это тот пул артистов, который ни на что не обращает внимания и приезжает в Россию: итальянцы и другие старые европейские группы», - заключил собеседник НСН.
В конце мая 26-летний певец Xolidayboy объявил, что его стадионный концерт, который должен был состояться 6 июня на 30-тысячной «Лукойл Арене», «по техническим причинам» переносится на 5 июля и пройдет на стадионе «Динамо», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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