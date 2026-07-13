Разумность против спекуляции: Почему Москве не грозит продажа бензина по автономерам
В столице представлено достаточно сетей АЗС, потому нет необходимости продавать бензин по автомобильным номерам по примеру других регионов, сказала НСН Анастасия Бунина.
Спекуляция на бензине только разгоняет разрывы логистических цепочек и повышает цены, потому автомобилистам следует проявлять разумный подход, заявила в беседе с НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
В первую декаду июля в России медианная цена на АИ-92 выросла на 20% год к году, до 70,5 рублей за литр, на АИ-95 — на 24%, до 77,5 рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Чек Индекса». При этом эксперты, опрошенные изданием, утверждают, что структурные изменения в спросе не решат проблему дефицита. Бунина подчеркнула, что текущая ситуация временна.
«Главы ряда регионов приняли для себя решение о заправке четного и нечетного начала государственных автомобильных номерных знаков. Но даже на этом люди умудряются обманывать самих себя и своих соотечественников. Чтобы минимизировать очереди, нужна разумность потребления. Надо - поезжай, заправься, не доводи до полного бака. Прими как данность, что в регионе введены ограничения. Как правило, вслед за спекуляцией начинается продажа втихаря, что совершенно не нужно. Это может еще больше разгонять разрывы логистических цепочек и повышение цены. Ситуация временная. Такие истории были в современной России и в СССР, в иностранных государствах. Все проходит, важна рациональность, которая на сегодняшний день присутствует не в каждом регионе», - сказала она.
Как отметила собеседница НСН, в ряде регионов России эксперимент продажи бензина по автомобильным номерам подтвердил эффективность, но для Москвы такой опыт вряд ли применим.
«В Орловской области этот опыт применяется успешно. В Нижегородской области его начали применять только с 10 июля, то есть прошло не так много времени. В Москве и Московской области поставка на автозаправочные станции выстроена немного по-другому. Представлено значительно больше независимых и федеральных автозаправщиков. Поэтому Москве подобный опыт вряд ли нужен», - объяснила Бунина.
Ранее она также сообщила НСН, что медианная цена бензина не отражает реальную ситуацию, а федеральные сети АЗС увеличили стоимость на копейки.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Разумность против спекуляции: Почему Москве не грозит продажа бензина по автономерам
- «Танец стихий»: На Дальний Восток надвигается мощный тайфун «Бави»
- Экс-гендиректору «Торпедо» дали два года колонии за подкуп арбитров
- Выше на копейки: Россиян призвали не доверять медианным ценам на бензин
- В Иране не согласились на инспекции ядерных объектов со стороны МАГАТЭ
- «Шквалы, но не ураганы»: Где в РФ выпала месячная норма осадков за выходные
- Выгодное покушение: К чему приведет новый виток эскалации между США и Ираном
- ITTF начнет полноценно допускать спортсменов из России к соревнованиям с 28 июля
- В первом полугодии 2026 года диспансеризацию прошли 52 млн россиян
- В Приморье при обрушении пирса пострадали четыре человека