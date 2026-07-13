В первую декаду июля в России медианная цена на АИ-92 выросла на 20% год к году, до 70,5 рублей за литр, на АИ-95 — на 24%, до 77,5 рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Чек Индекса». При этом эксперты, опрошенные изданием, утверждают, что структурные изменения в спросе не решат проблему дефицита. Бунина подчеркнула, что текущая ситуация временна.

«Главы ряда регионов приняли для себя решение о заправке четного и нечетного начала государственных автомобильных номерных знаков. Но даже на этом люди умудряются обманывать самих себя и своих соотечественников. Чтобы минимизировать очереди, нужна разумность потребления. Надо - поезжай, заправься, не доводи до полного бака. Прими как данность, что в регионе введены ограничения. Как правило, вслед за спекуляцией начинается продажа втихаря, что совершенно не нужно. Это может еще больше разгонять разрывы логистических цепочек и повышение цены. Ситуация временная. Такие истории были в современной России и в СССР, в иностранных государствах. Все проходит, важна рациональность, которая на сегодняшний день присутствует не в каждом регионе», - сказала она.