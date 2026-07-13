ITTF начнет полноценно допускать спортсменов из России к соревнованиям с 28 июля
Международная федерация настольного тенниса (ITTF) с 28 июля полноценно допустит российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации настольного тенниса РФ.
Исполнительный совет объединения рассмотрел вопрос допуска российских участников к турнирам ITTF. Отмечается, что совет «утвердил полное восстановление участия спортсменов с российскими паспортами в соревнованиях ITTF с 28 июля 2026 года». В федерации приняли во внимание в том числе решение Международного олимпийского комитета (МОК), который восстановил членство Олимпийского комитета РФ и рекомендовал снять ограничения с российских атлетов.
Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) разрешила спортсменам из РФ и Белоруссии всех возрастных категорий выступать на своих соревнованиях с национальными флагами и гимнами, напоминает Ura.ru.
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