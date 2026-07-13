В Приморье при обрушении пирса пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в результате обрушения пирса в бухте Муравьиная в Приморском крае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
Ранее прокуратура организовала проверку по факту обрушения конструкций пирса в акватории бухты, напоминает RT.
«По пирсу 4 пострадавших: 3 несовершеннолетних, из которых у 1 оторвало палец, 2 - с ушибами и ссадинами», – отметили в СК.
Кроме того, пострадал один взрослый, у него повреждена нога.
Позднее в Минздраве Приморья сообщили, что трое пострадавших при обрушении - подростков 16, 15 и 14 лет - госпитализировали в Артемовскую городскую больницу.
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