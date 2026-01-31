Гага, Ширан, Ламар: Кто заберет «Грэмми-2026»

Между тем, в лонг-лист музыкальной премии попала и российская исполнительница Валерия, однако позже ее исключили из этого списка.

НОМИНАНТЫ

Лидером по количеству номинаций стал рэпер Кендрик Ламар, получивший сразу девять упоминаний. В свою очередь Леди Гага получила семь номинаций, а Сабрина Карпентер — шесть.

В шорт-лист «Грэмми-2026» в категории «Запись года» попали композиции Anxiety (Doechii), Wildflower (Билли Айлиш), Abracadabra (Леди Гага), Luther (Кендрик Ламар и SZA), The Subway (Чаппелл Роан), APT. (Розэ и Бруно Марс), DtMF (Bad Bunny) и Manchild (Сабрина Карпентер).