Гага, Ширан, Ламар: Кто заберет «Грэмми-2026»
По мнению российского члена жюри «Грэмми» Романа Мирошниченко, борьба происходит только среди мейджор-лейблов, поэтому в числе номинантов премии часто одни и те же звезды.
1 февраля 2026 года в Лос-Анджелесе в США состоится 68-я церемония вручения премии «Грэмми» («Grammy Awards-2026»). Среди претендентов на победу Леди Гага, Селена Гомес, Эд Ширан, Кендрик Ламар. При этом в индустрии говорят, что на главную музыкальную премию обычно претендуют одни и те же певцы, а среди победителей редко бывают «неожиданности».
Между тем, в лонг-лист музыкальной премии попала и российская исполнительница Валерия, однако позже ее исключили из этого списка.
НОМИНАНТЫ
Лидером по количеству номинаций стал рэпер Кендрик Ламар, получивший сразу девять упоминаний. В свою очередь Леди Гага получила семь номинаций, а Сабрина Карпентер — шесть.
В шорт-лист «Грэмми-2026» в категории «Запись года» попали композиции Anxiety (Doechii), Wildflower (Билли Айлиш), Abracadabra (Леди Гага), Luther (Кендрик Ламар и SZA), The Subway (Чаппелл Роан), APT. (Розэ и Бруно Марс), DtMF (Bad Bunny) и Manchild (Сабрина Карпентер).
На звание «Песни года» претендуют такие хиты, как Abracadabra, Anxiety, APT., DtMF, Golden, Luther, Manchild и Wildflower. При этом в номинации «Альбом года» участвуют Man’s Best Friend Сабрины Карпентер, Let God Sort Em Out группы Clipse, Mayhem Леди Гаги, Debí Tirar Más Fotos Bad Bunny, Swag Джастина Бибера, GNX Кендрика Ламара, Mutt Леона Томаса и Chromakopia Tyler, the Creator.
Кроме того, в Национальной академии искусства и науки звукозаписи США объявили, что певицы Шер и Уитни Хьюстон, а также рок-музыкант Пол Саймон станут обладателями специальной премии «Грэмми» за достижения в области музыкального искусства. Известно, что в этом году награду также вручат гитаристу Карлосу Сантане, вокалистке Чаке Хан, композитору и мультиинструменталисту Фела Кути.
«БИТВА ЛЕЙБЛОВ»
Еще до объявления артистов из шорт-листа российский гитарист-виртуоз, член жюри премии «Грэмми» Роман Мирошниченко в беседе с НСН говорил, что голосовал за Эда Ширана, Селену Гомес и нескольких джазовых музыкантов, в том числе Джона Патитуччи и Ибрагима Маалуфа. Номинанты на «Грэмми-2026» стали известны 7 ноября 2025 года после голосования жюри.
«Я проголосовал за "Foo Fighters" и их песню "Today's Song", за Эда Ширана с песней "Sapphire", Шаде и Селену Гомес. В категории "Лучший блюзовый альбом", где как раз в лонг-листе альбом Антонио Вергары, я проголосовал за блюз-гитариста Джо Бонамасса, гитаристку Саманту Фиш и ее альбом "Paper Doll", Робина Троуэра и Эрика Гейлса. И за альбом Антонио Вергары, в записи которого я участвовал. Сейчас голосую в категории "Best Pop Vocal Album" ("Лучший вокальный поп-альбом" - прим. НСН). Здесь я отдал голоса Селене Гомес, Леди Гаге, Сабрине Карпентер, "Coldplay". В категории "Лучший джазовый инструментальный альбом" я отдал голоса кубинскому пианисту Гонсало Рубалькабе, я с ним знаком. Также бас-гитаристу Майку Полку, группе "Yellowjackets". И также Джон Патитуччи, проект называется "Spirit Fall", барабанщик Питер Эрскин», - перечислил он своих фаворитов из лонг-листа «Грэмми».
Однако Мирошниченко считает, что борьба происходит только среди мейджор-лейблов, поэтому в числе номинантов на «Грэмми» нередко одни и те же. По его словам, никакой ротации нет.
«В номинациях мелькают, как правило, одни и те же люди, ротации никакой нет. Борьба происходит только среди мейджор-лейблов, поэтому мы нередко видим одних и тех же номинантов на "Грэмми". Они все более или менее тяжеловесы. В случае с "Грэмми" — это больше лотерея. У кого будет больше голосов в ходе финального голосования, тот и получит статуэтку. Я с большим интересом голосую за джазовые инструментальные аранжировки, а в остальных категориях просто обязан проголосовать. Иногда особого выбора и нет. Где-то упорно занимаются маркетингом, так удается обратить на себя внимание большего числа членов жюри. Бывает, что и какая-нибудь "темная лошадка" получает номинацию, но в целом там большинство предсказуемых историй», - поделился гитарист в разговоре с НСН.
СЮРПРИЗ ВАЛЕРИИ НА «ГРЭММИ»
Между тем, в октябре прошлого года стало известно, что в лонг-лист «Грэмми» попала композиция российской певицы Валерии. Речь идет о песне «Исцелю». Супруг исполнительницы, продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН тогда признался, что для них эта новость стала настоящим сюрпризом.
«У меня даже в мыслях не было податься туда, как будто бы — не время. Мы даже не знали ничего об этом, узнали из соцсетей, это для нас была большая неожиданность. Я считаю, что это здорово, когда наши артисты в такое тревожное время вообще попадают в какие-то приятные листы. Оказалось, что песню "Исцелю" выдвинул Энди Платон, который является музыкальным продюсером этого сингла. Этот альбом "Исцелю" писала международная группа, в том числе и Энди. Мы оказались в трех номинациях: лучшая аранжировка, инструментал и вокал. Эта новость хорошая не только для нас, но и для страны, и для поклонников Валерии, и для людей, которые слушают качественную музыку. Я честно скажу, что мы восхищаемся этой работой, гордимся. Самое главное, что это про музыку, а не про скандалы. Эта песня не была специально написана для "Грэмми"», - рассказал он.
Однако позже стало известно, что Валерию исключили из списка претендентов на «Грэмми-2026». Организаторы объяснили, что песня «Исцелю» «не соответствует международным стандартам и большинству требований, предъявляемых к претендентам». Супруг певицы заверил, что она продолжает работать с международной группой музыкантов и у нее еще есть шанс покорить «Грэмми».
«У нас будет достаточно времени, чтобы поработать и испытать свои силы в следующем году. Но для нас это чисто забава, а не смысл и цель жизни. Всем, кому нужно, Валерия давно доказала свой талант», - заявил Пригожин в разговоре с ОСН.
Премия «Грэмми» является одной из самых престижных наград в музыкальной индустрии. Ее с 1959 года вручает Национальная академия искусства и науки звукозаписи США. Лауреаты определяются голосованием членов академии.
Ранее музыкальный критик Илья Легостаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что многая современная музыка превратилась в низкокачественный и бессмысленный контент — брейнрот. При этом он выразил надежду на то, что в эпоху музыкального «шлака» люди начнут больше ценить живые выступления.
