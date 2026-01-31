Елена Рыбакина выиграла Australian Open
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая пятую строчку мирового рейтинга, завоевала титул победительницы Australian Open — первого в сезоне турнира серии «Большого шлема».
В решающем матче 26‑летняя спортсменка взяла верх над действующей первой ракеткой мира — 27‑летней белоруской Ариной Соболенко. Итоговый счёт встречи — 6:4, 4:6, 6:4. При этом в третьем сете Рыбакина поначалу уступала со счётом 0:3, но сумела переломить ход игры.
Теперь в личных противостояниях теннисисток лидирует Соболенко — восемь побед против семи у Рыбакиной. Напомним, что в 2023 году они также встречались в финале Australian Open, и тогда верх взяла представительница Беларуси.
Елена Рыбакина, родившаяся в Москве и выступающая за Казахстан с 2018 года, теперь имеет в своём активе 12 титулов WTA в одиночном разряде. Победа на Australian Open стала для неё второй на турнирах «Большого шлема»: ранее, в 2022 году, она завоевала трофей Уимблдона, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Елена Рыбакина выиграла Australian Open
- Глава Disney Боб Айгер может покинуть пост до конца 2026 года
- Ученые выяснили, что будущие учителя толерантно относятся к списыванию и плагиату
- После убийств в Миннесоте: В США начался «недолгий» шатдаун
- В США расширили полномочия силовиков по задержанию мигрантов без ордера
- В римской церкви ангел на фреске после реставрации стал похож на Джорджу Мелони
- Названы самые высокооплачиваемые профессии в нефтегазовой отрасли
- Шмыгаль: На Украине произошло каскадное отключение электроэнергии
- Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения
- Битва «Августа» и «Пророка»: В Москве вручили премию «Золотой орел»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru