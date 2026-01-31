Елена Рыбакина выиграла Australian Open

В решающем матче 26‑летняя спортсменка взяла верх над действующей первой ракеткой мира — 27‑летней белоруской Ариной Соболенко. Итоговый счёт встречи — 6:4, 4:6, 6:4. При этом в третьем сете Рыбакина поначалу уступала со счётом 0:3, но сумела переломить ход игры.

Теперь в личных противостояниях теннисисток лидирует Соболенко — восемь побед против семи у Рыбакиной. Напомним, что в 2023 году они также встречались в финале Australian Open, и тогда верх взяла представительница Беларуси.

Елена Рыбакина, родившаяся в Москве и выступающая за Казахстан с 2018 года, теперь имеет в своём активе 12 титулов WTA в одиночном разряде. Победа на Australian Open стала для неё второй на турнирах «Большого шлема»: ранее, в 2022 году, она завоевала трофей Уимблдона, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

