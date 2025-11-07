А где Валерия? Чем удивили россиян номинанты на «Грэмми»
Новая вокалистка не помешала Linkin Park попасть в число номинантов на «Грэмми», при этом в компании с Леди Гагой и Кендриком Ламаром вместо Валерии оказались «Кей-поп-охотницы на демонов».
Леди Гага и рэпер Кендрик Ламар оказались в числе рекордсменов по номинациям на премию «Грэмми», а вот российская певица Валерия не смогла пройти в решающий этап.
Американская Национальная академия искусства и науки звукозаписи (NARAS) объявила 7 ноября номинантов на премию «Грэмми» в 95 категориях.
38-летний Кендрик Ламар получил сразу девять номинаций, в том числе Альбом год («GNX»), Лучший рэп-альбом и Песня года («Luther»). 39-летняя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, более известная как Леди Гага, установила личный рекорд, получив семь номинаций. В их числе все те же Альбом года («Mayhem») и Песня года («Abracadabra»).
Песня «Golden» из саундтрека к мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов» получила четыре номинации, в том числе и на Песню года. В конце лета эта картина стала самым просматриваемым проектом Netflix в истории этого стриминга, а песни «Golden» и «Your Idol» ворвались в топ-10 чарта Billboard.
В номинации Лучший рок-альбом на «Грэмми» претендуют Deftones (с альбомом «Private Music»), Linkin Park («From Zero»), Haim («I Quit»), Turnstile («Never Enough») и Yungblud («Idols»), а в номинации Лучший альбом альтернативной музыки - The Cure («Songs of a Lost World»), Bon Iver («Sable, Fable»), Tyler, the Creator («Don't Tap the Glass»), Wet Leg («Moisturizer») и Hayley Williams («Ego Death at a Bachelorette Party»).
Программный директор ROCK FM Александр Фуковский отметил в этой связи группу The Cure, а также Linkin Park, не побоявшихся заменить вокалисткой Эмили Армстронг легендарного Честера Беннингтона.
«Из перечисленных групп я бы выбрал группу The Cure, остальные видимо молоды и зелены. Linkin Park и Deftones в топе, потому что они продолжают развиваться и не останавливаются на достигнутом. Особенно хочу отметить группу Linkin Park, которая, несмотря на безвременный уход своего основного вокалиста Честера Беннингтона, смогли найти себе силы, возродиться и не побояться пригласить новую вокалистку», - сказал Фуковский НСН.
В феврале 2024 года «Грэмми» за лучший рок-альбом получила американская группа Paramore. Лидер группы «СЛОТ» Игорь «Кэш» Лобанов говорил тогда НСН, что американцы, начав с «бомбического» материала, ударились в непонятную «индюшатину». Тем не менее, в этом году на «Грэммии» выдвинута вокалистка Paramore Хейли Уильямс.
А вот Валерия, прошедшая с песней «Исцелю» отборочный этап в номинации Лучшая аранжировка для инструментов и вокала, в пятерку финалистов не попала. Возможно, организаторы премии просто испугались «русской номинации».
«У меня даже в мыслях не было податься туда, как будто бы - не время. Мы даже не знали ничего об этом, узнали из соцсетей, это для нас была большая неожиданность. Я считаю, что это здорово, когда наши артисты в такое тревожное время вообще попадают в какие-то приятные листы. Оказалось, что песню "Исцелю" выдвинул Энди Платон, который является музыкальным продюсером этого сингла», - говорил НСН в этой связи музыкальный продюсер и муж Валерии Иосиф Пригожин.
Церемония вручения премии «Грэмми» пройдет 1 февраля 2026 года.
