38-летний Кендрик Ламар получил сразу девять номинаций, в том числе Альбом год («GNX»), Лучший рэп-альбом и Песня года («Luther»). 39-летняя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, более известная как Леди Гага, установила личный рекорд, получив семь номинаций. В их числе все те же Альбом года («Mayhem») и Песня года («Abracadabra»).

Песня «Golden» из саундтрека к мультфильму «Кей-поп-охотницы на демонов» получила четыре номинации, в том числе и на Песню года. В конце лета эта картина стала самым просматриваемым проектом Netflix в истории этого стриминга, а песни «Golden» и «Your Idol» ворвались в топ-10 чарта Billboard.

В номинации Лучший рок-альбом на «Грэмми» претендуют Deftones (с альбомом «Private Music»), Linkin Park («From Zero»), Haim («I Quit»), Turnstile («Never Enough») и Yungblud («Idols»), а в номинации Лучший альбом альтернативной музыки - The Cure («Songs of a Lost World»), Bon Iver («Sable, Fable»), Tyler, the Creator («Don't Tap the Glass»), Wet Leg («Moisturizer») и Hayley Williams («Ego Death at a Bachelorette Party»).

Программный директор ROCK FM Александр Фуковский отметил в этой связи группу The Cure, а также Linkin Park, не побоявшихся заменить вокалисткой Эмили Армстронг легендарного Честера Беннингтона.

«Из перечисленных групп я бы выбрал группу The Cure, остальные видимо молоды и зелены. Linkin Park и Deftones в топе, потому что они продолжают развиваться и не останавливаются на достигнутом. Особенно хочу отметить группу Linkin Park, которая, несмотря на безвременный уход своего основного вокалиста Честера Беннингтона, смогли найти себе силы, возродиться и не побояться пригласить новую вокалистку», - сказал Фуковский НСН.

В феврале 2024 года «Грэмми» за лучший рок-альбом получила американская группа Paramore. Лидер группы «СЛОТ» Игорь «Кэш» Лобанов говорил тогда НСН, что американцы, начав с «бомбического» материала, ударились в непонятную «индюшатину». Тем не менее, в этом году на «Грэммии» выдвинута вокалистка Paramore Хейли Уильямс.