СМИ: Певица Ёлка отказалась от гражданства Украины и стала россиянкой
Певица Ёлка (Елизавета Иванцив) оформила отказ от украинского гражданства и стала обладательницей российского паспорта, передает Telegram‑канал Mash.
Вскоре после этого 43‑летняя артистка вступила в брак с музыкантом, родом из Одессы.
Источник указывает, что ранее у исполнительницы возникли сложности с ведением бизнеса в России: срок действия её украинского паспорта истёк, а обновить документы не удалось. В результате её фирма была закрыта из‑за недействительных бумаг. При этом представитель певицы от комментариев по этому поводу отказался.
Ранее Германия и Румыния перестали признавать загранпаспорта РФ без биометрии, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
