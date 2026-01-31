СМИ: Певица Ёлка отказалась от гражданства Украины и стала россиянкой

Певица Ёлка (Елизавета Иванцив) оформила отказ от украинского гражданства и стала обладательницей российского паспорта, передает Telegram‑канал Mash.

Вскоре после этого 43‑летняя артистка вступила в брак с музыкантом, родом из Одессы.

Источник указывает, что ранее у исполнительницы возникли сложности с ведением бизнеса в России: срок действия её украинского паспорта истёк, а обновить документы не удалось. В результате её фирма была закрыта из‑за недействительных бумаг. При этом представитель певицы от комментариев по этому поводу отказался.

ФОТО: ТАСС/Алеев Егор
