Глава Disney Боб Айгер может покинуть пост до конца 2026 года

По данным СМИ, Айгер устал от рутинного управления и разочарован внутренними конфликтами — в частности, ситуацией с приостановкой шоу Джимми Киммела на ABC в сентябре 2025 года.



Совет директоров планирует назвать преемника в начале 2026 года; на предстоящей неделе в штаб‑квартире в Бербанке может пройти голосование по этому вопросу. В официальном заявлении компании подтверждено, что отбор кандидатов уже идёт: внутренние претенденты проходят подготовку под руководством Айгера и внешних консультантов.



Аналитики и букмекеры выделяют двух фаворитов: Джоша Д’Амаро (отвечает за парки и товары) и Дану Уолден (курирует развлекательный контент и стриминг).



Сам Айгер намерен сосредоточиться на личных проектах: плавании на суперяхте Aquarius, поддержке деятельности жены - декана факультета журналистики Университета Южной Калифорнии и развитии женского футбольного клуба Angel City FC.



Айгер уже возглавлял Disney с 2005 по 2021 год, затем ушёл на пенсию, но в ноябре 2022 года был возвращён на пост CEO для стабилизации компании, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

