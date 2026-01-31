Глава Disney Боб Айгер может покинуть пост до конца 2026 года
Генеральный директор Disney Боб Айгер может покинуть пост до окончания контракта (31 декабря 2026 года), пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники, близкие к руководству медиакорпорации.
По данным СМИ, Айгер устал от рутинного управления и разочарован внутренними конфликтами — в частности, ситуацией с приостановкой шоу Джимми Киммела на ABC в сентябре 2025 года.
Совет директоров планирует назвать преемника в начале 2026 года; на предстоящей неделе в штаб‑квартире в Бербанке может пройти голосование по этому вопросу. В официальном заявлении компании подтверждено, что отбор кандидатов уже идёт: внутренние претенденты проходят подготовку под руководством Айгера и внешних консультантов.
Аналитики и букмекеры выделяют двух фаворитов: Джоша Д’Амаро (отвечает за парки и товары) и Дану Уолден (курирует развлекательный контент и стриминг).
Сам Айгер намерен сосредоточиться на личных проектах: плавании на суперяхте Aquarius, поддержке деятельности жены - декана факультета журналистики Университета Южной Калифорнии и развитии женского футбольного клуба Angel City FC.
Айгер уже возглавлял Disney с 2005 по 2021 год, затем ушёл на пенсию, но в ноябре 2022 года был возвращён на пост CEO для стабилизации компании, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
