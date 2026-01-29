Третья «Лужа» Басты: Что стоит за новым стадионным рекордом 2026 года
Артисты и промоутеры хотят тратить на стадионные шоу деньги, а люди с удовольствием приезжают на них в Москву из регионов, сказал в эфире НСН Евгений Финкельштейн.
Новый рекорд Басты и существенный рост количества концертов в «Лужниках» связан с внутренним туризмом и серьезными вложениями в создание шоу, объяснил в интервью НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
Ранее рэпер Баста заявил третий подряд концерт на московском 80-тысячном стадионе «Лужники» в конце августа 2026 года. До этого он анонсировал два концерта – один сольный и один с Гуфом. Всего в этом году в «Лужниках» заявлено уже 11 концертов, в том числе тройной Басты и двойные группы «Руки Вверх!» и Егора Крида. В 2025 году в «Луже» было пять концертов. Финкельштейн объяснил, с чем связаны новые рекорды.
«Василий очень талантливый артист, его любит достаточно большое количество людей. Да, это будет рекорд. Я не помню, чтобы кто-то собирал три таких стадиона подряд. Я очень рад за Василия. Импортозамещение в этой индустрии прошло очень быстро. Шоу, которые сейчас показывают на стадионах, очень качественные. Артисты и промоутеры хотят тратить на шоу деньги, люди получают от этого колоссальное удовольствие. Есть результаты. Стадионные шоу сейчас стали популярнее еще и по тому, что их стали посещать не только москвичи, на них очень много гостей столицы. В регионах они не могут увидеть шоу такого уровня, поэтому едут на эти концерты, особенно летом. Это касается даже Дальнего Востока», - отметил он.
Финкельштейн также объяснил, почему на футбольной «ВТБ Арене» пока анонсированы лишь два концерта (Антон Беляев и фестиваль одной из радиостанций), на спартаковском стадионе «Лукойл Арена» - два («Ленинград» и Xolidayboy), а на стадионах ЦСКА («ВЭБ Арена») и «Локомотива» («РЖД Арена») – ни одного.
«Во-первых, на этих стадионах играют в футбол. При этом, например, «ВТБ Арена» дает не больше четырех слотов в год. При подготовке концертов ты практически неделю монтируешь, потом три дня демонтируешь, это достаточно большое количество дней. Во-вторых, все четыре концерта на «ВТБ Арене» будут анонсированы в ближайшее время. Что касается «Спартака», там всего три слота. Дефицита стадионов нет, эти три стадиона востребованы. А «Лужники» вообще стали достаточно модной площадкой, в 2027 году там будет стоять еще больше концертов», - заключил собеседник НСН.
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков ранее рассказал «Культурному гиду НСН» о рекордном юбилейном туре, в рамках которого музыканты дадут девять концертов на футбольных стадионах в Москве, Санкт-Петербурге и еще шести городах России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МИД заявили, что НАТО фактически готовится к конфликту с Россией
- Жесткая конкуренция: Россия поборется за нефтяной рынок Сирии
- Третья «Лужа» Басты: Что стоит за новым стадионным рекордом 2026 года
- Роспотребнадзор: Завозных случаев вируса Нипах в РФ нет
- Поможет в карьере: Что изменит новая система высшего образования
- В Хабаровске при пожаре на ТЭЦ-3 погибли два человека
- Губерниев призвал не требовать «золота» от россиян на Играх-2026 в Италии
- Как вырастут цены на гостевые дома из-за государственного реестра
- СМИ: Задержанной в Австралии россиянке Королевой отказали в освобождении
- В Дагестане ликвидировали двух подозреваемых в подготовке терактов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru