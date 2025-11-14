Валерию исключили из списка претендентов на премию «Грэмми»
Валерию исключили из списка претендентов на премию «Грэмми», однако певица не расстроилась. Об этом ОСН заявил её супруг, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
По его словам, организаторы пояснили, что попавшая в лонг-лист песня «Исцелю» «не соответствует международным стандартам и большинству требований, предъявляемых к претендентам».
Пригожин отметил, что Валерия продолжает работать с международной группой музыкантов и у неё ещё есть шанс покорить «Грэмми».
«У нас будет достаточно времени, чтобы поработать и испытать свои силы в следующем году. Но для нас это чисто забава, а не смысл и цель жизни. Всем, кому нужно, Валерия давно доказала свой талант», — заключил он.
Ранее Пригожин рассказал «Радиоточке НСН», песню «Исцелю» на «Грэмми» выдвинул музыкальный продюсер сингла Энди Платон.
