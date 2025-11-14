Валерию исключили из списка претендентов на премию «Грэмми»

По его словам, организаторы пояснили, что попавшая в лонг-лист песня «Исцелю» «не соответствует международным стандартам и большинству требований, предъявляемых к претендентам».

Пригожин отметил, что Валерия продолжает работать с международной группой музыкантов и у неё ещё есть шанс покорить «Грэмми».

«У нас будет достаточно времени, чтобы поработать и испытать свои силы в следующем году. Но для нас это чисто забава, а не смысл и цель жизни. Всем, кому нужно, Валерия давно доказала свой талант», — заключил он.

Ранее Пригожин рассказал «Радиоточке НСН», песню «Исцелю» на «Грэмми» выдвинул музыкальный продюсер сингла Энди Платон.