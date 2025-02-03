«Высший пилотаж жанра»: Член жюри «Грэмми» объяснил успех Бейонсе на премии
Бейонсе неизменно представляет музыку лучшего качества, а среди новых артистов поп-музыки, которые тоже заслужили «Грэмми», можно выделить Сабрину Карпентер, Оливию Родриго и Джейкоба Кольера, сказал НСН Роман Мирошниченко.
Победа в «Грэмми» - часто лотерея и соревнование лейблов, особенно в номинациях, в которых представлены большие известные артисты, заявил в беседе с НСН член жюри премии, гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко.
В Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». Награду в номинации «Альбом года» и «Лучший кантри-альбом» забрала певица Бейонсе за релиз «Cowboy Carter». Исполнительница является самым награждаемым артистом премии, за свою карьеру Бейонсе получила 35 статуэток «Грэмми». Мирошниченко назвал такой успех заслуженным.
«В одной из категорий я отдал голос за Бейонсе, приятно удивило качество альбома. Слышу, как многие ворчат на нее, но, как говорится, победителей не судят. Не думаю, что в ее победе было какое-то шулерство. То, что я слушал - действительно высший пилотаж в жанре. Бейонсе много раз получала эту номинацию, однако лотерея всегда присутствует. Там, где крупные лейблы, замешаны большие деньги. Иногда, когда в категории бьются сопоставимые по величине артисты, нельзя исключать, что кто-то достучался до жюри именно с помощью маркетинговой кампании», - пояснил он.
По словам собеседника НСН, победы в ряде номинаций не стали для него сюрпризом, при этом среди молодых представителей поп-музыки можно выделить несколько имен, заслуживающих внимания.
«Из 14 категорий я угадал половину, это хорошая корреляция. К примеру, голосовал за The Beatles в категории «Лучшее рок-исполнение». Это хорошая песня, кроме того мой большой друг участвовал в создании трека, записывал партию первой скрипки. В джазе голосовал за дуэт Чик Кориа и Бела Флек (Chick Corea & Béla Fleck - прим. НСН), они также стали лауреатами. В этом году везде мелькала Сабрина Карпентер (одержала победу в номинациях «Лучший вокальный поп-альбом» и «Лучшая поп-песня» - прим. НСН), я тоже за нее голосовал, сейчас это одна из самых заметных артисток по праву. Еще выделил бы Оливию Родриго (в 2022 году завоевала «Грэмми» в категории «Лучший новый исполнитель», в 2025 году была представлена в номинации «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» - прим. НСН). Также есть экстраординарный музыкант Джейкоб Кольер, уже собирающий большие залы. У него достаточно сложные аранжировки, полифония с джазовым наполнением. Я голосовал за него в номинации «Лучшая аранжировка», он одержал победу», - рассказал он.
Мирошниченко также добавил, что часто современная популярная музыка – это песни-однодневки.
«На мой взгляд, особых революций в поп-музыке сегодня не происходит. Все идет по лекалам, работает большой бизнес. Радует, что нет полнейшего регресса, кризиса. Такие артисты, как Кольер очень контрастно смотрятся. Возможно, победа песни The Beatles является неким намеком. Это заставляет оглянуться и посмотреть, что происходило в конце 60-х и 70-х, когда рок-музыка трансформировалась в разные жанры. Все лучшее было написано тогда, а на данный момент нет таких героев. В номинантах до сих пор Metallica. Сейчас больше групп и синглов однодневок. Я просто не назову группу, созданную в последнее десятилетие, которая могла бы войти в Зал славы рок-н-ролла. Сам бизнес изменился, в этом помог «стриминг», уничтожив много хорошего», - заключил он.
Ранее член жюри премии, композитор, сонграйтер, музыкальный продюсер Константин Корсаков (Dean Korso) в разговоре с «Радиоточкой НСН» в качестве ярких номинантов 2024 года также выделил британскую певицу Charli XCX, получившую восемь номинаций. Она забрала награды за лучший танцевальный альбом («Brat») и лучшую танцевальную запись («Von dutch»).
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