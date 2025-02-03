«Высший пилотаж жанра»: Член жюри «Грэмми» объяснил успех Бейонсе на премии

В Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми». Награду в номинации «Альбом года» и «Лучший кантри-альбом» забрала певица Бейонсе за релиз «Cowboy Carter». Исполнительница является самым награждаемым артистом премии, за свою карьеру Бейонсе получила 35 статуэток «Грэмми». Мирошниченко назвал такой успех заслуженным.

«В одной из категорий я отдал голос за Бейонсе, приятно удивило качество альбома. Слышу, как многие ворчат на нее, но, как говорится, победителей не судят. Не думаю, что в ее победе было какое-то шулерство. То, что я слушал - действительно высший пилотаж в жанре. Бейонсе много раз получала эту номинацию, однако лотерея всегда присутствует. Там, где крупные лейблы, замешаны большие деньги. Иногда, когда в категории бьются сопоставимые по величине артисты, нельзя исключать, что кто-то достучался до жюри именно с помощью маркетинговой кампании», - пояснил он.

По словам собеседника НСН, победы в ряде номинаций не стали для него сюрпризом, при этом среди молодых представителей поп-музыки можно выделить несколько имен, заслуживающих внимания.

«Из 14 категорий я угадал половину, это хорошая корреляция. К примеру, голосовал за The Beatles в категории «Лучшее рок-исполнение». Это хорошая песня, кроме того мой большой друг участвовал в создании трека, записывал партию первой скрипки. В джазе голосовал за дуэт Чик Кориа и Бела Флек (Chick Corea & Béla Fleck - прим. НСН), они также стали лауреатами. В этом году везде мелькала Сабрина Карпентер (одержала победу в номинациях «Лучший вокальный поп-альбом» и «Лучшая поп-песня» - прим. НСН), я тоже за нее голосовал, сейчас это одна из самых заметных артисток по праву. Еще выделил бы Оливию Родриго (в 2022 году завоевала «Грэмми» в категории «Лучший новый исполнитель», в 2025 году была представлена в номинации «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» - прим. НСН). Также есть экстраординарный музыкант Джейкоб Кольер, уже собирающий большие залы. У него достаточно сложные аранжировки, полифония с джазовым наполнением. Я голосовал за него в номинации «Лучшая аранжировка», он одержал победу», - рассказал он.