Россиянам напомнили о скорой короткой рабочей неделе

Согласно утверждённому правительством России производственному календарю, последняя рабочая неделя февраля окажется сокращённой — она продлится всего четыре дня.

Причина в том, что понедельник, 23 февраля, является праздничным днём — Днём защитника Отечества, поэтому рабочая неделя начнётся только во вторник, 24 февраля.

Перед этим россиян ждут три выходных дня — с 21 по 23 февраля включительно.

В текущем году больше длинных рабочих недель не предусмотрено.

Ранее в онлайн-сервисе «Т-Путешествия» рассказали НСН, что цены на отдых в праздничные даты вырастут в среднем на 20%.

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
