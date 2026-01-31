Россиянам напомнили о скорой короткой рабочей неделе
Согласно утверждённому правительством России производственному календарю, последняя рабочая неделя февраля окажется сокращённой — она продлится всего четыре дня.
Причина в том, что понедельник, 23 февраля, является праздничным днём — Днём защитника Отечества, поэтому рабочая неделя начнётся только во вторник, 24 февраля.
Перед этим россиян ждут три выходных дня — с 21 по 23 февраля включительно.
В текущем году больше длинных рабочих недель не предусмотрено.
Ранее в онлайн-сервисе «Т-Путешествия» рассказали НСН, что цены на отдых в праздничные даты вырастут в среднем на 20%.
