В римской церкви ангел на фреске после реставрации стал похож на Джорджу Мелони

Как сообщает газета Corriere della Sera, работы проводил доброволец без профессиональной подготовки.

Когда газета La Repubblica первой обратила внимание на поразительное сходство, сам реставратор заявил, что вовсе не стремился к такому результату. Тем не менее сходство заметил и настоятель храма Даниэле Микелетти. Он не счёл ситуацию предосудительной и пояснил её символически: по его словам, фреска отражает идею душ в чистилище, а присутствие портретного сходства не означает причисления человека к лику святых. «Ангел с лицом Мелони не означает, что она в чистилище или уже в раю», — подчеркнул священнослужитель.

Микелетти также уточнил, что фреска не обладает исторической ценностью — она была создана сравнительно недавно. По этой причине для её реставрации не требовалось согласований с органами охраны культурного наследия.

