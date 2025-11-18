«Молодежь напросилась!»: Как появился клубный кавер Валерии с Травмой и Lida
Молодой аудитории очень сложно навязать что-то извне, она сама отбирает полюбившуюся музыку, и очень приятно, что многие старые песни получают вторую жизнь, сказал НСН Иосиф Пригожин.
Культурная связь между исполнителями из разных поколений очень важна — этот симбиоз порой позволяет создавать органичные и талантливые проекты. Именно таким стал новый кавер на песню народной артистки России Валерии «Самолет», заявил НСН музыкальный продюсер и муж Валерии Иосиф Пригожин.
Валерия попробовала себя в новом жанре — исполнительница спела свою композицию «Самолет» в клубном стиле вместе с артистами Травмой и Lida. По словам Пригожина, молодые артисты сами предложили сотрудничество, и получился органичный и талантливый кавер.
«Молодая аудитория сама выбирает то, что ей нравится. Молодежь реагирует очень остро и быстро, к молодым сложно напроситься, если они чего-то не хотят. Количество каверов на песню Валерии “Часики” превышает допустимую норму. Очень много хитов, написанных авторами прошлых лет, возвращаются и сегодня снова становятся востребованными. Соответственно, когда появилась такая идея, мы согласились. Травма и Lida сами обратились к нам, мне понравилось, что они сделали, они классные ребята, мы в восторге от них и от общения с ними. Мы на самом деле давно запланировали совместную работу, но только сейчас смогли ее реализовать. И сама Валерия очень органично вписалась в этот проект», — сказал Пригожин.
Вообще, добавил собеседник НСН, культурный обмен между артистами из разных поколений невероятно важен.
«Мы хотим не терять контакт с молодой аудиторией, не преследуя никакой особой цели. Если есть возможность быть в контакте с молодежью, нельзя ее упускать. Очень важен обмен: молодые исполнители предлагают своей аудитории песни старших коллег по цеху. Весь мир построен на культурном обмене, раньше мы знали всех взрослых артистов, а молодежь сегодня мало знает певцов из другого поколения. И большое счастье, когда они хотят работать со взрослыми артистами. Мы не отказываем молодежи в контакте, в общении. У многих молодых исполнителей есть известные песни, но нет узнаваемости», — подытожил он.
Ранее Пригожин заявил, что Валерию исключили из списка претендентов на премию «Грэмми», однако певица не расстроилась. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
