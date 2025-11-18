«Молодая аудитория сама выбирает то, что ей нравится. Молодежь реагирует очень остро и быстро, к молодым сложно напроситься, если они чего-то не хотят. Количество каверов на песню Валерии “Часики” превышает допустимую норму. Очень много хитов, написанных авторами прошлых лет, возвращаются и сегодня снова становятся востребованными. Соответственно, когда появилась такая идея, мы согласились. Травма и Lida сами обратились к нам, мне понравилось, что они сделали, они классные ребята, мы в восторге от них и от общения с ними. Мы на самом деле давно запланировали совместную работу, но только сейчас смогли ее реализовать. И сама Валерия очень органично вписалась в этот проект», — сказал Пригожин.

Вообще, добавил собеседник НСН, культурный обмен между артистами из разных поколений невероятно важен.

«Мы хотим не терять контакт с молодой аудиторией, не преследуя никакой особой цели. Если есть возможность быть в контакте с молодежью, нельзя ее упускать. Очень важен обмен: молодые исполнители предлагают своей аудитории песни старших коллег по цеху. Весь мир построен на культурном обмене, раньше мы знали всех взрослых артистов, а молодежь сегодня мало знает певцов из другого поколения. И большое счастье, когда они хотят работать со взрослыми артистами. Мы не отказываем молодежи в контакте, в общении. У многих молодых исполнителей есть известные песни, но нет узнаваемости», — подытожил он.

