«Барби, платья и наручники!»: Grammy-2024 стала «триумфом женщин»

НАРУЧНИКИ И ПРЕДСКАЗАТЕЛИ

Ну а главным мужчиной церемонии вручения Grammy внезапно стал рэпер Killer Mike (настоящее имя Майкл Сантьяго Рендер). Киллер получил сразу три статуэтки (за лучший рэп-альбом, лучшую рэп-песню и лучшее рэп-исполнение в песне), после чего прямо там же и был задержан полицией Лос-Анджелеса.

По данным издания The Hollywood Reporter, на музыканта надели наручники по причине, не имеющей отношение к премии. При этом в полиции не стали уточнять имя задержанного, отметив, что «он афроамериканец, его допрашивают, а обвинение пока не предъявили». Тем временем, СМИ вспомнили, то что Рендер является еще и политическим активистом, педалирующим темы расизма, жесткости полиции и социального неравенства. Дальнейшая судьба артиста пока неизвестна.

Что касается Grammy за «Лучший рок-альбом», здесь победила основанная в 2004 году американская панк-рок-группа Paramore с альбомом «This Is Why». Ее соперниками были Metallica (альбом «72 Seasons»), Foo Fighters (альбом «But Here We Are»), Greta Van Fleet (альбом «Starcatcher») и «Queens of the Stone Age» (альбом «In Times New Roman...»). Однако свою награду Metallica все-таки получила - за «Лучшее метал-исполнение» в альбоме «72 Seasons».

Здесь в определенной степени провидцем выступил программный директор радиостанции Rock FM Александр Фуковский, еще в ноябре 2022 года в интервью НСН указавший на группу Greta Van Fleet.