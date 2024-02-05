«Барби, платья и наручники!»: Grammy-2024 стала «триумфом женщин»
Билли Айлиш получила статуэтку за саундтрек к «Барби», «Оппенгеймер» ответил своей Grammy, Киллера Майка заковала в наручники полиция, а прогнозы Rock FM сбылись.
Шестьдесят шестая церемония награждения лауреатов музыкальной премии Grammy, прошедшая минувшей ночью в Лос-Анджелесе, прошла под знаком женщин и фильма «Барби».
Билли Айлиш и Тейлор Свифт получили награды за лучшую песню и альбом года. В числе других лауреатов Grammy в главных номинациях оказались Майли Сайрус, Виктория Моне и Кайли Миноуг, а одного из немногочисленных мужчин-победителей, рэпера Киллера Майка прямо на церемонии задержала полиция.
БАРБИ ПРОТИВ ОППЕНГЕЙМЕРА
Еще перед началом церемонии эксперты обращали внимание на доминирование женщин в главных номинациях «Песня года» и «Альбом года». В каждой из них из восьми претендентов на Grammy было по шесть представительниц прекрасного пола. Соответствующим получился и результат.
Grammy за «Песню года» получила Билли Айлиш за композицию «What Was I Made For?» из саундтрека к фильму «Барби». Более того, в номинации «Лучшая песня для музыкальных видео» четыре из пяти претендентов были из все того же саундтрека к «Барби». В ней победила все та же песня Билли Айлиш.
Интересно, что блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian), комментируя НСН выдвижение на «Оскар» фильмов «Барби» и «Оппенгеймер», иронично предположил, что не удивится, «если "Барби" все соберет, а Нолану (режиссер «Оппенгеймера» – прим. НСН) дадут статуэтку за музыку».
До «Оскара» пока далеко, ну а пока Grammy за «Лучший саундтрек» получил «Оппенгеймер» (автор – Людвиг Йоранссон), «Барби» же получил» Grammy в номинации «Лучший сборник саундтреков для визуальных медиа».
Второй главной звездой церемонии, помимо красноволосой Билли Айлиш, пришедшей на награждение в чёрно-розовом бомбере «Барби», стала Тейлор Свифт, получившая за «Midnights» Grammy в категории «Лучший альбом года». Это стало рекордом, Свифт стал первой, кто получил эту награду четыре раза.
«Тейлор Свифт пришла в белом платье, похожем на свадебное, и в одиночестве: её бойфренд Трэвис Келси ранее заявил, что не сможет сопровождать певицу на церемонии из-за плотного графика», - отмечает издание «Сплетник».
Майли Сайрус, появившаяся перед публикой в прозрачном золотом платье и с прической а-ля Валентина Матвиенко (фото в телеграм-канале "Радиоточка НСН"), получила первую в своей жизни статуэтку Grammy за песню «Flowers» (номинация «Лучшее сольное поп-исполнение»). В номинации «Лучший новый исполнитель» победила 30-летняя американская соул-певица Виктория Моне, а Кайли Миноуг получила статуэтку за «Лучшую танцевальную запись» («Padam, Padam»).
При этом самым эпатажным нарядом церемонии признали серебристое платье-кольчугу Дуа Липы (фото в телеграм-канале "Радиоточка НСН"), довершившей «триумф женщин».
НАРУЧНИКИ И ПРЕДСКАЗАТЕЛИ
Ну а главным мужчиной церемонии вручения Grammy внезапно стал рэпер Killer Mike (настоящее имя Майкл Сантьяго Рендер). Киллер получил сразу три статуэтки (за лучший рэп-альбом, лучшую рэп-песню и лучшее рэп-исполнение в песне), после чего прямо там же и был задержан полицией Лос-Анджелеса.
По данным издания The Hollywood Reporter, на музыканта надели наручники по причине, не имеющей отношение к премии. При этом в полиции не стали уточнять имя задержанного, отметив, что «он афроамериканец, его допрашивают, а обвинение пока не предъявили». Тем временем, СМИ вспомнили, то что Рендер является еще и политическим активистом, педалирующим темы расизма, жесткости полиции и социального неравенства. Дальнейшая судьба артиста пока неизвестна.
Что касается Grammy за «Лучший рок-альбом», здесь победила основанная в 2004 году американская панк-рок-группа Paramore с альбомом «This Is Why». Ее соперниками были Metallica (альбом «72 Seasons»), Foo Fighters (альбом «But Here We Are»), Greta Van Fleet (альбом «Starcatcher») и «Queens of the Stone Age» (альбом «In Times New Roman...»). Однако свою награду Metallica все-таки получила - за «Лучшее метал-исполнение» в альбоме «72 Seasons».
Здесь в определенной степени провидцем выступил программный директор радиостанции Rock FM Александр Фуковский, еще в ноябре 2022 года в интервью НСН указавший на группу Greta Van Fleet.
«Мы следим за новыми трендами и веяниями, но делаем это крайне избирательно. Есть, например, группа The Killers, появившаяся в начале 2000-х, она прошла проверку временем. Из совсем современных – Джонни Депп и группа Hollywood Vampires, это ребята с Элисом Купером собрали супергруппу. Из молодежи - это американская группа Greta Van Fleet. Ребята играют в стиле Led Zeppelin, но только свое, и не отреагировать на них невозможно. Если появляются какие-то новые интересные имена, мы их обязательно ставим. При этом другие московские радиостанции такую музыку не включают», - отмечал господин Фуковский.
В прошлом году Grammy за «Лучший рок-альбом» получил Ozzy Osbourne и его «Patient Number 9». Тогда в качестве «предсказателя» выступила «Национальная служба новостей», которая, подводя музыкальные итоги 2022-го года, назвала «Patient Number 9» лучшим зарубежным альбомом.
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