«Барби, платья и наручники!»: Grammy-2024 стала «триумфом женщин»

БАРБИ ПРОТИВ ОППЕНГЕЙМЕРА

Еще перед началом церемонии эксперты обращали внимание на доминирование женщин в главных номинациях «Песня года» и «Альбом года». В каждой из них из восьми претендентов на Grammy было по шесть представительниц прекрасного пола. Соответствующим получился и результат.

Grammy за «Песню года» получила Билли Айлиш за композицию «What Was I Made For?» из саундтрека к фильму «Барби». Более того, в номинации «Лучшая песня для музыкальных видео» четыре из пяти претендентов были из все того же саундтрека к «Барби». В ней победила все та же песня Билли Айлиш.

Интересно, что блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian), комментируя НСН выдвижение на «Оскар» фильмов «Барби» и «Оппенгеймер», иронично предположил, что не удивится, «если "Барби" все соберет, а Нолану (режиссер «Оппенгеймера» – прим. НСН) дадут статуэтку за музыку».

До «Оскара» пока далеко, ну а пока Grammy за «Лучший саундтрек» получил «Оппенгеймер» (автор – Людвиг Йоранссон), «Барби» же получил» Grammy в номинации «Лучший сборник саундтреков для визуальных медиа».

Второй главной звездой церемонии, помимо красноволосой Билли Айлиш, пришедшей на награждение в чёрно-розовом бомбере «Барби», стала Тейлор Свифт, получившая за «Midnights» Grammy в категории «Лучший альбом года». Это стало рекордом, Свифт стал первой, кто получил эту награду четыре раза.

«Тейлор Свифт пришла в белом платье, похожем на свадебное, и в одиночестве: её бойфренд Трэвис Келси ранее заявил, что не сможет сопровождать певицу на церемонии из-за плотного графика», - отмечает издание «Сплетник».

Майли Сайрус, появившаяся перед публикой в прозрачном золотом платье и с прической а-ля Валентина Матвиенко (фото в телеграм-канале "Радиоточка НСН"), получила первую в своей жизни статуэтку Grammy за песню «Flowers» (номинация «Лучшее сольное поп-исполнение»). В номинации «Лучший новый исполнитель» победила 30-летняя американская соул-певица Виктория Моне, а Кайли Миноуг получила статуэтку за «Лучшую танцевальную запись» («Padam, Padam»).

При этом самым эпатажным нарядом церемонии признали серебристое платье-кольчугу Дуа Липы (фото в телеграм-канале "Радиоточка НСН"), довершившей «триумф женщин».