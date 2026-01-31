Силовики задержали разработчика российского бункера от ядерного удара
Николая Посохова, возглавляющего Научно‑исследовательский центр совершенствования защитных мероприятий ВНИИ ГОЧС, и его заместителя Игоря Сосунова взяли под стражу по обвинению в получении особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
Как сообщили два источника РБК в правоохранительных органах, следствие планирует ходатайствовать перед судом о разных мерах пресечения: для Посохова — о домашнем аресте, для Сосунова — о заключении под стражу.
Главное следственное управление СКР уже направило в Замоскворецкий районный суд Москвы соответствующие ходатайства. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее в Москве Зюзинский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России и конфисковал в доход государства активы экс-сотрудника управления «К» МВД РФ Георгия Сатюкова, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пятеро подростков погибли в сауне в Кемеровской области
- Илон Маск заявил об изменении баланса сил в мире
- Силовики задержали разработчика российского бункера от ядерного удара
- СМИ: Певица Ёлка отказалась от гражданства Украины и стала россиянкой
- Гага, Ширан, Ламар: Кто заберет «Грэмми-2026»
- Россиянам напомнили о скорой короткой рабочей неделе
- Елена Рыбакина выиграла Australian Open
- Глава Disney Боб Айгер может покинуть пост до конца 2026 года
- Ученые выяснили, что будущие учителя толерантно относятся к списыванию и плагиату
- После убийств в Миннесоте: В США начался «недолгий» шатдаун
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru