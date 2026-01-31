Силовики задержали разработчика российского бункера от ядерного удара

Как сообщили два источника РБК в правоохранительных органах, следствие планирует ходатайствовать перед судом о разных мерах пресечения: для Посохова — о домашнем аресте, для Сосунова — о заключении под стражу.

Главное следственное управление СКР уже направило в Замоскворецкий районный суд Москвы соответствующие ходатайства. Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Москве Зюзинский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России и конфисковал в доход государства активы экс-сотрудника управления «К» МВД РФ Георгия Сатюкова, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

