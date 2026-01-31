Битва «Августа» и «Пророка»: В Москве вручили премию «Золотой орел»
На премии «Золотой орел» Феликс Умаров получил приз за лучшую режиссерскую работа, при этом его фильм «Пророк. История Александра Пушкина» уступил картине «Август» в другой знаковой номинации.
В Москве 30 января в 24-й раз вручили премию «Золотой орел». Церемония по традиции прошла в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм», собрав в одном зале множество звезд мира кино.
Победителей премии «Золотой орел» ежегодно определяют действующие члены национальной Академии кинематографических искусств и наук России. В этот раз лучшим фильмом признали картину «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. При этом приз за лучшую режиссерскую работу получил Феликс Умаров за фильм «Пророк. История Александра Пушкина».
БЕЗ ПРОГНОЗА
Большинство гостей церемонии в этот вечер не торопились делать прогнозы о победителях. На дорожке были замечены такие деятели мира кино, как Андрей Золотарев, Светлана Дружинина, Сергей Безруков и Анна Матисон, Александр и Екатерина Стриженовы, Алексей Герман, Антон Златопольский и Андрей Мерзликин. Специальному корреспонденту НСН на дорожке он рассказал, что при выборе проектов для съемок скорее отдает предпочтение комедиям, поскольку любит именно этот жанр. Также в общении с журналистами он подчеркнул, что настороженно относится к искусственному интеллекту.
«Отношусь осознанно. Пользовался, мне нравится, но также я за ним наблюдаю. Должна быть ответственная позиция, ты должен понимать, с чем ты играешь, в чем может быть заигрывание», - заметил он.
Появился в этот вечер на дорожке гендиректор Первого канала Константин Эрнст. Не так давно его супруга Софья Эрнст поддержала назначение Константина Богомолова на и.о.ректора Школы-студии МХАТ. Глава Первого канала заявил, что разделяет эту позицию.
«Наивная идея о том, что не учась в Школе-студии МХАТ ты не являешься носителем школы русского психологического театра – это ерунда. Константин – талантливый режиссер, который в значительной степени вырос в стенах МХАТа, поскольку его пригласил Олег Павлович Табаков», - сказал он.
«АВГУСТ» ПРОТИВ ПУШКИНА
В этот вечер фильм «Август», продюсером которого он выступает, был заявлен в 12 ключевых номинациях. Основным конкурентом за награды стала картина Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина», представленная в 14 ключевых номинациях.
В итоге именно «Август» был назван лучшим игровым фильмом. Победой в этой номинации все не ограничилось. Также фильм получил награды за лучшую операторскую работу, лучшую музыку к фильму, лучшие визуальные эффекты, лучший монтаж и мужскую роль в кино.
Стоит отметить, что за монтаж картины отвечал один из ее режиссеров Илья Лебедев. Общаясь с журналистами сразу после получения «Золотого орла», он испытывал заметное волнение.
«Это очень волнительно. Я, можно сказать, лет 20 ждал. Несколько раз был номинирован и уже не верил, что получу награду. Не ожидал», - заметил он.
Награду за лучшую мужскую роль в кино забрали Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков, который в последний момент вечера был замечен на церемонии, но не успел к моменту вручения статуэтки из-за спектакля. Потому к журналистам вышли два артиста. Никита Кологривый подчеркнул, что счастлив получить награду за «Август».
«Эмоции потрясающие. Это начало моего пути, надеюсь, награда не затмит мое воображение, я продолжу работать трудно, усердно. Благодарю создателей картины, продюсеров, прежде всего. Материал – это их выбор. Считаю, материал очень важный в нынешнее время. Мне очень приятно, что на мою долю выпала участь сыграть лейтенанта Таманцева. В Советском союзе это был боевик, детектив очень крутой. Очень рад, что у меня получилось поучаствовать в этой истории, прожить ее, насколько я смог. Низкий поклон всем лауреатам и победителям сегодня», - заявил он.
В прежних интервью Кологривый не раз выступал с критикой в адрес некоторых актеров, включая, к примеру, народного артиста РСФСР Александра Абдулова и народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского. На премии «Золотой орел» же подчеркнул, что благодарен кинодеятелям советского прошлого.
«Артисты в советском кино и режиссеры – тот фундамент, на котором мы сейчас реализовываем свои таланты и возможности. Я благодарен всем нашим великим артистам, художникам за то, что они дали нам возможность продолжать этот путь», - сказал Кологривый.
Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» уступил «Августу» в главной номинации, но так же был отмечен на премии за лучшую работу звукорежиссера, лучшую работу художника постановщика, лучшего художника по костюмам, лучший сценарий и не только. Важную награду получил и режиссер Феликс Умаров. По его словам, главным вызовом при работе над картиной стала интеграция музыки. Некоторые кинокритики сочли фильм необычным именно потому, что в ленте про Пушкина звучит рэп. Сам режиссер подчеркнул, что музыку этого жанра не слушает, а идея картины вдохновлена одной бродвейской постановкой, которая в свое время тоже стала уникальным явлением.
«Для меня было самым важным уловить неуловимый дух поэта. Найти эту искрящуюся яркость и попробовать ухватиться за нее, постараться передать ее на экране. Снять фильм и интегрировать туда музыку – это было сложно. Петр Ануров как-то был на мюзикле "Гамильтон" (американский мюзикл о жизни государственного деятеля Александра Гамильтона. Наряду с привычной бродвейской музыкой в постановке можно услышать рэп- и R’n’B. Премьера состоялась в феврале 2015 года – прим. НСН), и ему пришла эта сумасшедшая идея сделать что-то подобное с Пушкиным. На мой взгляд, мюзикл Хэмилтон слишком радикальный для России, но мы постарались найти свое звучание», - рассказал он, получив приз в номинации «Лучшая режиссерская работа».
В копилке его фильма также награды за лучшие роли второго плана. При этом оба победителя заявили, что не ожидали столь благоприятного исхода вечера. Сергей Гилев стал обладателем «Золотого орла» за лучшую мужскую роль второго плана в ленте «Пророк. История Александра Пушкина». В картине он воплотил роль Александра Бенкендорфа, начальника III отделения и шефа жандармов, осуществлявшего надзор за поэтом.
«Я думал, что тем, кто победил, сообщают заранее. Меня посадили в центре ряда в четвертом ряду кресел. Я подумал, что это слишком далеко для выхода. А потом оказалось, что нет, видимо, они победителям заранее не сообщают. Люди иногда говорят мне: "Ты всегда играешь злых". На самом деле я играл злых всего лишь 14 раз из 60, у меня есть статистика. Когда меня звали в этот проект, я говорил: "Зачем меня брать, снова будут говорить, что я играю злого". Не хотел идти, но мне сказали: "Приходи, давай поснимаемся". Я пошел, и вот, чем это закончилось», - заметил он.
В свою очередь Анна Чиповская, получившая награду за лучшую женскую роль второго плана в том же фильме, сообщила, что не рассчитывала на приз из-за сильной конкуренции в номинации. По словам артистки, в этом году она тоже не ждала победы, поскольку в ее номинации была представлена Елена Лядова за роль в драме Полины Кондратьевой «Чистый лист».
В итоге Лядова забрала приз за лучшую женскую роль в фильме Артема Михалкова «Первый на Олимпе». Сама картина о советском гребце Юрии Тюкалове, который, будучи блокадником, нашел себя в академической гребле и выиграл золото Олимпийских игр 1952 года в Хельсинки.
СЕРИАЛЫ С НАГРАДАМИ
Среди сериалов экспертное жюри по итогу голосования выделило два проекта. Лучшим проектом онлайн-платформы назвали сериал «Плевако», режиссером которого является Анна Матисон.
Лучшей актрисой онлайн-сериала за роль в «Плевако» стала Ольга Лерман. Пока коллеги по проекту хвалили артистку, сама она заметила, что огорчена тем, что в премии нет номинации за лучшего художника по гриму. Сергей Безруков, получивший «Золотого орла», как лучший актер онлайн-сериала, подчеркнул, что сама номинация на премию – большая удача.
Из числа телевизионных проектов лучшим стал сериал «Атом». Обладателем награды за лучшую мужскую роль на телевидении стал Алексей Гуськов. Награду за лучшую женскую роль на телевидении забрала Екатерина Климова.
«Сделать из маленькой роли персонажа, которого запомнят и будут сопереживать не то, чтобы сложнее, это всегда интересный вызов для актера. Одно дело, когда в сериале большая заглавная роль. Ты можешь и так, и так разыграться. А тут у тебя буквально пара точечных сцен, и все. Это актерский вызов, приятно, что именно за эту роль я получаю награду», - высказалась артистка.
ЕЩЕ ОДИН ПРОРОК
Специальный приз «За вклад в российский кинематограф» в этот вечер вручили Александру Адабашьяну. Лучшим короткометражным фильмом стала картина «Немой» режиссера Арсена Аристакесяна. Его работа - история знакомства боксера и девушки-сурдопедагога, которая изучает язык жестов.
«Когда мы эту работу начали, нам хотелось немного порассуждать, что такое мужское, мужская сила, в чем она. Что для мужчины главное, что менее главное. Хотели об этом задуматься, и чтобы зритель об этом задумался», - сказал он.
Режиссер, сценарист и художник-мультипликатор Станислав Соколов, получив награду за лучший анимационный фильм «Булгаковъ», подчеркнул, что не только Пушкина можно считать Пророком.
«Я считаю, что Булгаков – пророк. Он рассказал о том, что будет в мире», - заметил Соколов.
В его мультфильме можно увидеть как объемно-кукольную, так и рисованную анимацию.
Лучшим неигровым фильмом признали работу режиссера Светланы Музыченко «Путь». Документальное кино рассказывает о современных капитанах и экипажах атомных ледоколов. В ходе работы над проектом съемочная группа прошла более трех тысяч километров по арктическим льдам на борту ледокола «Сибирь».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения
- Битва «Августа» и «Пророка»: В Москве вручили премию «Золотой орел»
- Рекордную выручку Apple объяснили популярностью iPhone 17
- В Турции задержали рэпера Рейнмена и других звзд по делу о наркотиках
- Михалков объяснил, в чем сила состоявшейся премии «Золотой орел»
- Главные награды «Сандэнса-2026» получила драма «Жозефина»
- С 1 февраля в РФ увеличится размер пособий по беременности и родам
- «Хайнань за 200 тысяч»: Россиянам посоветовали «прямо сейчас» лететь на отдых в Китай
- МО: ВС РФ поразили объекты инфраструктуры ВСУ
- В ЗАГС назвали самые популярные в январе имена новорожденных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru