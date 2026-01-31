«АВГУСТ» ПРОТИВ ПУШКИНА

В этот вечер фильм «Август», продюсером которого он выступает, был заявлен в 12 ключевых номинациях. Основным конкурентом за награды стала картина Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина», представленная в 14 ключевых номинациях.

В итоге именно «Август» был назван лучшим игровым фильмом. Победой в этой номинации все не ограничилось. Также фильм получил награды за лучшую операторскую работу, лучшую музыку к фильму, лучшие визуальные эффекты, лучший монтаж и мужскую роль в кино.

Стоит отметить, что за монтаж картины отвечал один из ее режиссеров Илья Лебедев. Общаясь с журналистами сразу после получения «Золотого орла», он испытывал заметное волнение.

«Это очень волнительно. Я, можно сказать, лет 20 ждал. Несколько раз был номинирован и уже не верил, что получу награду. Не ожидал», - заметил он.

Награду за лучшую мужскую роль в кино забрали Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков, который в последний момент вечера был замечен на церемонии, но не успел к моменту вручения статуэтки из-за спектакля. Потому к журналистам вышли два артиста. Никита Кологривый подчеркнул, что счастлив получить награду за «Август».

«Эмоции потрясающие. Это начало моего пути, надеюсь, награда не затмит мое воображение, я продолжу работать трудно, усердно. Благодарю создателей картины, продюсеров, прежде всего. Материал – это их выбор. Считаю, материал очень важный в нынешнее время. Мне очень приятно, что на мою долю выпала участь сыграть лейтенанта Таманцева. В Советском союзе это был боевик, детектив очень крутой. Очень рад, что у меня получилось поучаствовать в этой истории, прожить ее, насколько я смог. Низкий поклон всем лауреатам и победителям сегодня», - заявил он.

В прежних интервью Кологривый не раз выступал с критикой в адрес некоторых актеров, включая, к примеру, народного артиста РСФСР Александра Абдулова и народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского. На премии «Золотой орел» же подчеркнул, что благодарен кинодеятелям советского прошлого.

«Артисты в советском кино и режиссеры – тот фундамент, на котором мы сейчас реализовываем свои таланты и возможности. Я благодарен всем нашим великим артистам, художникам за то, что они дали нам возможность продолжать этот путь», - сказал Кологривый.