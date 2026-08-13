«Евровидение‑2027» в Болгарии: Дебют Канады, новые правила и тень геополитики
Что изменилось в правилах главного европейского песенного конкурса - в материале НСН.
Музыкальный конкурс «Евровидение‑2027» станет 71‑м по счёту и впервые пройдёт в Болгарии благодаря тому, что певица Дарина Йотова (псевдоним — Dara) и ее песня Bangaranga одержали победу в 2026 году в Вене. Для Болгарии эта победа стала первой в истории «Евровидения».
Местом проведения конкурса выбран болгарский город Бургас, расположенный на черноморском побережье. Полуфиналы «Евровидения‑2027» запланированы на 11 и 13 мая, финал — на 15 мая. Помимо Бургаса, мероприятия, посвящённые конкурсу, пройдут в Софии, Пловдиве и Варне.
Важным нововведением стали изменённые правила проведения «Евровидения». Теперь страна‑победитель не сможет принять конкурс, если вооружённый конфликт, сложная геополитическая ситуация или иная обстановка существенно затрагивает безопасность, защищённость или стабильность государства либо региона. Как отмечает Sky News, ранее организаторы уже прибегали к переносу конкурса: в 2023 году «Евровидение» состоялось в Британии вместо Украины.
При этом безопасность проведения конкурса в Болгарии может оказаться под вопросом на фоне региональных инцидентов. Так, 8 августа болгарский премьер Румен Радев сообщил, что беспилотник со стороны Румынии пересёк воздушное пространство страны и взорвался примерно в 100 м от границы — в районе села Кардам. По данным Минобороны Болгарии, дрон относится к типу «Майя», используемому ВСУ, однако оснований считать произошедшее преднамеренным пока нет. Спикер МИД Украины Георгий Тихий также заявил, что украинская сторона не направляла беспилотник в сторону Болгарии намеренно.
Ещё одним значимым событием станет дебют Канады на «Евровидении». Канадская телерадиовещательная корпорация стала полноправным членом EBU, благодаря чему страна впервые примет участие в конкурсе в 2027 году. В релизе подчёркивается высокий интерес канадской аудитории к «Евровидению»: в 2026 году Канада вошла в тройку лидеров по числу голосов в категории «Остальной мир» и оказалась среди стран с наибольшим числом зрителей, посетивших конкурс в Вене. Кроме того, отмечается исторический факт. В 1988 году победительницей «Евровидения» стала канадская певица Селин Дион, представлявшая Швейцарию. Канадский представитель выступит в полуфинале конкурса в Болгарии. Канада станет первой новой страной‑участницей после Австралии, присоединившейся к «Евровидению» в 2015 году.
Россия не участвует в «Евровидении» с 2022 года по решению организаторов конкурса. А в 2025 году сразу четыре европейские страны — Словения, Ирландия, Испания и Нидерланды — отказались участвовать в «Евровидении‑2026» в знак протеста против решения допустить Израиль к конкурсу. При этом Испания является одним из членов «Большой пятёрки» — ключевых спонсоров конкурса наряду с Великобританией, Германией, Италией и Францией.
СВОЯ АЛЬТЕРНАТИВА
На фоне изменений в ландшафте международных музыкальных конкурсов всё заметнее становится проект «Интервидение», который отражает иной подход к формату и ценностям международного песенного состязания.
У «Интервидения» есть историческая основа. В 1960–1980‑х годах под этим названием существовал конкурс, ориентированный на страны социалистического лагеря. Его проводили, в частности, в польском Сопоте, и он задумывался как своего рода восточный аналог западного «Евровидения». Одним из ярких моментов той эпохи стала победа Аллы Пугачёвой в 1978 году. После распада соцлагеря проект фактически ушёл в историю, хотя позже предпринимались отдельные попытки его возродить.
В последние годы идея «Интервидения» получила новую жизнь. В 2025 году обновлённый конкурс состоялся в Москве. Его организовали как площадку для стран, заинтересованных в сотрудничестве вне привычной западноевропейской модели. В числе заявленных приоритетов — акцент на традиционные ценности, культурный суверенитет и взаимное уважение, а также стремление уйти от политизации, которую многие участники и зрители считают заметной чертой современного «Евровидения».
География участников «Интервидения» заметно отличается от «Евровидения». Если «Евровидение» исторически строится вокруг стран‑членов Европейского вещательного союза (EBU) и преимущественно европейского пространства, то «Интервидение» открыто для более широкого круга государств, включая страны Евразии, Центральной Азии и других регионов. Такой подход призван сделать конкурс более многополярным и отразить разнообразие музыкальных традиций.
Интересно, что в контексте ухода России из «Евровидения» «Интервидение» стало одной из ключевых площадок для представления российской музыкальной сцены на международном уровне. При этом организаторы подчёркивают, что конкурс не задумывается как прямой антагонист «Евровидения», а скорее как самостоятельная площадка со своей философией.
БУДЕТ ЛИ «ИНТЕРВИДЕНИЕ» В 2026 ГОДУ?
На финале конкурса в 2025 году было объявлено, что Саудовская Аравия станет страной проведения «Интервидения» в 2026 году. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае выразил надежду, что обострение ситуации на Ближнем Востоке не повлияет на планы организовать второй этап «Интервидения». Однако власти Саудовской Аравии публично до сих пор не объявили о музыкальном конкурсе и не сообщили никаких подробностей относительно возможных сроков и состава участников. В Эр-Рияде тем временем отметили, что российские организаторы пока также «четко не передали эстафету», не пояснив при этом, что имеется в виду.
Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН жёстко раскритиковал подготовку конкурса «Интервидение», усомнившись в профессионализме организаторов и перспективах самого проекта. По его мнению, масштабным инициативам не хватает проработки и участия экспертов отрасли.
«Конкурс "Интервидение" — это, на мой взгляд, провальная затея. Всё сделано непродуманно, потому что изначально такими проектами должны заниматься профессионалы. Я обожаю свою страну, люблю наш народ, но порой просто удивляюсь тому, кто отвечает за проведение подобных мероприятий. Правильно сказали в Эр‑Рияде: какие правила у этого конкурса? В чём его суть? Кто эти люди, которые его делают? Если бы не Константин Эрнст, мы бы, наверное, и в Москве не увидели "Интервидение". Считаю, что Первый канал фактически спас проект. Уровень организации вызывает у меня шок. Я профессионал, творческий человек, в этом бизнесе уже много лет. И мне очень обидно: при таких возможностях и колоссальных ресурсах заниматься чем‑то непроработанным, какой-то ерундой — это неправильно. Если делать — то делать хорошо. У меня нет ни малейших сомнений в том, что конкурс не сможет долго существовать: найдётся масса причин для его закрытия. Сейчас это выглядит как непродуманная самодеятельность», — сказал собеседник НСН.
После этого спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что проведение музыкального конкурса «Интервидение», безусловно, будет продолжено.
«Хочу развеять слухи о том, что Саудовская Аравия отказалась от проведения конкурса», — сказал он.
По его словам, в настоящее время с Саудовской Аравией обсуждаются «организационные вопросы подготовки», в том числе «время и место проведения».
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