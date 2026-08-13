Местом проведения конкурса выбран болгарский город Бургас, расположенный на черноморском побережье. Полуфиналы «Евровидения‑2027» запланированы на 11 и 13 мая, финал — на 15 мая. Помимо Бургаса, мероприятия, посвящённые конкурсу, пройдут в Софии, Пловдиве и Варне.



Важным нововведением стали изменённые правила проведения «Евровидения». Теперь страна‑победитель не сможет принять конкурс, если вооружённый конфликт, сложная геополитическая ситуация или иная обстановка существенно затрагивает безопасность, защищённость или стабильность государства либо региона. Как отмечает Sky News, ранее организаторы уже прибегали к переносу конкурса: в 2023 году «Евровидение» состоялось в Британии вместо Украины.



При этом безопасность проведения конкурса в Болгарии может оказаться под вопросом на фоне региональных инцидентов. Так, 8 августа болгарский премьер Румен Радев сообщил, что беспилотник со стороны Румынии пересёк воздушное пространство страны и взорвался примерно в 100 м от границы — в районе села Кардам. По данным Минобороны Болгарии, дрон относится к типу «Майя», используемому ВСУ, однако оснований считать произошедшее преднамеренным пока нет. Спикер МИД Украины Георгий Тихий также заявил, что украинская сторона не направляла беспилотник в сторону Болгарии намеренно.