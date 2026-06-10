Филипп Киркоров и Шаман (настоящее имя Ярослав Дронов) будут хорошими кандидатами для того, чтобы представить Россию на музыкальном конкурсе «Интервидение-2026», заявил НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Так он отреагировал на предложение музыкального продюсера Виктора Дробыша отправить Киркорова на «Интервидение», которое пройдет в этом году в Саудовской Аравии. Дата и город проведения пока не определены.