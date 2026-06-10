Пригожин поверил в фурор Киркорова на «Интервидении» в Саудовской Аравии
Иосиф Пригожин в эфире НСН вспомнил о Шамане и поддержал идею Виктора Дробыша о Киркорове на «Интервидении».
Филипп Киркоров и Шаман (настоящее имя Ярослав Дронов) будут хорошими кандидатами для того, чтобы представить Россию на музыкальном конкурсе «Интервидение-2026», заявил НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Так он отреагировал на предложение музыкального продюсера Виктора Дробыша отправить Киркорова на «Интервидение», которое пройдет в этом году в Саудовской Аравии. Дата и город проведения пока не определены.
«Можно снова Шамана отправить, да и если Филипп Киркоров не против, почему нет? В Саудовской Аравии это было бы неплохо, он бы произвел там фурор. Я готов согласиться с тем, что, поскольку Киркорову это все нравится, можно его отправить», - отметил он.
В 2025 году фестиваль «Интервидение» прошел в Москве. Его победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук, а Россию представлял Шаман, попросивший жюри не оценивать его выступление. Киркоров представлял Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-1995», где занял 17-е место, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов ранее заявил НСН, что не знает, кто такой Киркоров, и ему не интересно, что тот говорит. Этому предшествовали публичные заявления поп-певца, обвинившего Певцова в зависти к актеру Юре Борисову.
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