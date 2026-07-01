Канада стала первым новым участником «Евровидения» с 2015 года

Возможность участия Канады появилась благодаря тому, что её телерадиовещательная корпорация стала полноправным членом Европейского вещательного союза. В заявлении отдельно отметили устойчивый интерес жителей Канады к конкурсу: в 2026 году страна вошла в топ‑3 по количеству голосов в категории «Остальной мир» и оказалась среди государств с самой большой зрительской аудиторией на мероприятии в Вене. Также в релизе напомнили, что в 1988 году победу на «Евровидении» одержала Селин Дион — певица из Канады, выступавшая от Швейцарии.



Канада станет первой страной, присоединившейся к конкурсу после Австралии, которая приняла участие в «Евровидении» в 2015 году. Представитель Канады выступит в полуфинале «Евровидения‑2027», который состоится в Болгарии.

Ранее продюсер Виктор Дробыш предложил, чтобы на следующем международном музыкальном конкурсе «Интервидение» Россию представлял народный артист страны Филипп Киркоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

