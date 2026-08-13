Коммуникация, геймификация, простые правила: Почему все начали играть в падел
Падел проще тенниса и при этом позволяет весело проводить время в компании партнеров по игре, заявил НСН Александр Медов.
Площадки для падел-тенниса получают высокую прибыль, так как этот спорт позволяет получать живое общение за счет командной составляющей, а играть в него гораздо проще и дешевле, чем в классический теннис, рассказал НСН коммерческий директор падел-клуба Buenos Padel Александр Медов.
В России растет популярность падела — вида спорта, сочетающего элементы тенниса и сквоша. По данным издания «Коммерсант», в первой половине 2026 года онлайн-продажи мячей и ракеток для него выросли в пять раз. В материале отмечается, что самые активные покупатели — россияне в возрасте от 30 до 45 лет. А по уровню прибыли площадки для этого спорта числятся в лидерах. Медов объяснил популярность падела низкой точной входа.
«Падел понятен абсолютно каждому начинающему игроку, так как в отличие от большого тенниса игрок уже на первой тренировке попадает по мячу и рад этому. Плюс в век диджитализации у людей мало живого общения, а падел помогает развивать коммуникацию, так как играет не два человека, а целая компания из 4 человек, минимум. Также в паделе сильно развита геймификация в виде рейтингов, за которые борются игроки», — рассказал собеседник НСН.
Он подтвердил, что площадки для этого вида спорта действительно являются прибыльным бизнесом.
«Чистая прибыль составляет 30%. Заполняемость площадок летом — от 50-70%, а в сезон стабильно 80-85%. Самое сложное — настроить операционные процессы. Сейчас по нашей информации с приложения и проходимости через турникеты среди посетителей 50% женщины и 50% мужчины. Средний возраст — от 25 до 49 лет», — поделился данными Медов.
Ранее экономист, учредитель инвестиционной платформы Александр Волгин в пресс-центре НСН рассказывал о тренде на вложения в спортивные объекты, причем особый интерес инвесторы проявляют к пространствам под падел-теннис.
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