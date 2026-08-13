В России растет популярность падела — вида спорта, сочетающего элементы тенниса и сквоша. По данным издания «Коммерсант», в первой половине 2026 года онлайн-продажи мячей и ракеток для него выросли в пять раз. В материале отмечается, что самые активные покупатели — россияне в возрасте от 30 до 45 лет. А по уровню прибыли площадки для этого спорта числятся в лидерах. Медов объяснил популярность падела низкой точной входа.

«Падел понятен абсолютно каждому начинающему игроку, так как в отличие от большого тенниса игрок уже на первой тренировке попадает по мячу и рад этому. Плюс в век диджитализации у людей мало живого общения, а падел помогает развивать коммуникацию, так как играет не два человека, а целая компания из 4 человек, минимум. Также в паделе сильно развита геймификация в виде рейтингов, за которые борются игроки», — рассказал собеседник НСН.

Он подтвердил, что площадки для этого вида спорта действительно являются прибыльным бизнесом.

«Чистая прибыль составляет 30%. Заполняемость площадок летом — от 50-70%, а в сезон стабильно 80-85%. Самое сложное — настроить операционные процессы. Сейчас по нашей информации с приложения и проходимости через турникеты среди посетителей 50% женщины и 50% мужчины. Средний возраст — от 25 до 49 лет», — поделился данными Медов.

Ранее экономист, учредитель инвестиционной платформы Александр Волгин в пресс-центре НСН рассказывал о тренде на вложения в спортивные объекты, причем особый интерес инвесторы проявляют к пространствам под падел-теннис.

