Медведев: Курильские острова были и останутся российскими
Курильские острова были, есть и останутся территорией России. Как пишет RT, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Комментируя слова премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которая назвала «неприемлемым» визит российского лидера Владимира Путина на остров Итуруп, он указал, что «этот трёп ничего не изменит».
«Тот, кто этого (принадлежности Курильских островов РФ – прим. НСН) не понимает, столкнётся с чудовищными последствиями своего заблуждения», - написал политик в соцсети X.
Ранее старший научный сотрудник Центра японских исследований института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков в разговоре с «Радиоточкой НСН» исключил возможность военного конфликта России и Японии из‑за Курильских островов.
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