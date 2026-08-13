Комментируя слова премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которая назвала «неприемлемым» визит российского лидера Владимира Путина на остров Итуруп, он указал, что «этот трёп ничего не изменит».

«Тот, кто этого (принадлежности Курильских островов РФ – прим. НСН) не понимает, столкнётся с чудовищными последствиями своего заблуждения», - написал политик в соцсети X.

Ранее старший научный сотрудник Центра японских исследований института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков в разговоре с «Радиоточкой НСН» исключил возможность военного конфликта России и Японии из‑за Курильских островов.