Медведев: Курильские острова были и останутся российскими

Курильские острова были, есть и останутся территорией России. Как пишет RT, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Япония выразила России протест из-за визита Путина на Курилы

Комментируя слова премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которая назвала «неприемлемым» визит российского лидера Владимира Путина на остров Итуруп, он указал, что «этот трёп ничего не изменит».

«Тот, кто этого (принадлежности Курильских островов РФ – прим. НСН) не понимает, столкнётся с чудовищными последствиями своего заблуждения», - написал политик в соцсети X.

Ранее старший научный сотрудник Центра японских исследований института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков в разговоре с «Радиоточкой НСН» исключил возможность военного конфликта России и Японии из‑за Курильских островов.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:Дмитрий МедведевКурильские ОстроваРоссияЯпония

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