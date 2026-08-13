Конкурс «Евровидение 2027» пройдет в болгарском Бургасе

Музыкальный конкурс «Евровидение 2027» пройдет в болгарском городе Бургас. Об этом сообщает пресс-служба Европейского вещательного союза (EBU).

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Уточняется, что полуфиналы 71-го песенного конкурса запланированы на 11 и 13 мая, а финал пройдёт 15 мая.

Кроме того отмечается, что мероприятия, посвященные смотру, примут София, Пловдив и Варна.

По традиции, местом проведения «Евровидения» становится страна, чей представитель одержал победу. В 2026 году первое место заняла болгарская певица Dara с песней «Bangaranga», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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