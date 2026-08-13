МИД РФ: Киев будет использовать любое перемирие для перегруппировки сил
Всякое перемирие будет использоваться Украиной для перегруппировки и накопления сил. Как пишет RT, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«То есть в целях, которые никак не связаны с нахождением прочного мирного урегулирования», - указал диипломат.
Также он добавил, что для достижения мира на Украине необходимо устраненить первопричины конфликта.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал достижение перемирия наилучшей альтернативой продолжению боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, заявил, что любое временное перемирие требуется Западу и Украине исключительно для обмана и подготовки нового витка эскалации.
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