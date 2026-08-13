МИД РФ: Киев будет использовать любое перемирие для перегруппировки сил

«То есть в целях, которые никак не связаны с нахождением прочного мирного урегулирования», - указал диипломат.

Также он добавил, что для достижения мира на Украине необходимо устраненить первопричины конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал достижение перемирия наилучшей альтернативой продолжению боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, заявил, что любое временное перемирие требуется Западу и Украине исключительно для обмана и подготовки нового витка эскалации.

