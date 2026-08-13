Неделя на слёзы: Кому полезно устроить вечеринку после развода
Развод по шкале стресса близок к страху перед смертью, и далеко не всем нужна вечеринка по случаю завершения брака, сказала НСН Наталья Панфилова.
Нередко развод оборачивается сложностями, и в этом случае нормально отметить это событие вечеринкой, однако также нормально дать себе возможность поплакать в подушку, если есть такая потребность, заявила в беседе с НСН семейный психолог Наталья Панфилова.
В соцсетях новый тренд – тематические вечеринки по случаю разводов, сообщает «Москва 24». По данным СМИ, так называемые «разводники» нередко превращаются в настоящий праздник с воздушными шарами, сюрпризами и звоном бокалов. Панфилова объяснила, кто чаще всего отмечает подобные события.
«Думаю, далеко не все закатывают вечеринки. Развод по шкале стресса близок к смерти, к страху перед смертью. Это серьезная потеря. Но современные разводы очень разные. Бывает так, что люди долго подходят к разводу. Сначала де-факто они поняли, что вместе жить не могут, пожили врозь. Но юридически не всегда просто развестись. Мне кажется, развод празднуют те, для кого он оказался непростой процедурой во всех смыслах. Те, кто столкнулся с разделом имущества, договоренностями по поводу детей. Если все было так тяжело, хочется как-то оторваться, напиться, повеселиться, будто с тебя сняли какой-то тяжелый груз. Однако практически 100% людей не до праздника: они горюют, плачут в подушку. На праздники просто нет ни энергии, ни желания», - - заметила она.
По словам собеседницы НСН, после развода мужчин и женщин нередко накрывают посттравматические переживания, и важно дать себе прожить эти эмоции.
«Если 50 лет назад развод был почти позором для женщины, то сейчас для большинства это начало новой жизни. Если человек заканчивает то, что давно себя изжило, наверное, психолог не нужен. Он и сам все понимает. Однако никто не отменял так называемые посттравматические переживания. Иногда люди разводятся из-за обид, претензий. Когда юридически все заканчивается, человек испытывает облегчение. Однако потом начинают догонять воспоминания. Скорее всего, в прошлых отношениях было и хорошее, были надежды, мечты. Не надо пугаться эмоций - поплачьте о том, что с этим человеком не сложилось. Погоревать в пределах недели - вариант нормы. Если это длится дольше, тогда нужно идти к специалисту и разбираться. Это относится к мужчинам, и к женщинам, никто не застрахован», - заявила Панфилова.
Ранее адвокат, психолог, медиатор в разрешении семейных конфликтов Рамзия Каденова рассказала НСН, что многим парам необходимо выслушать друг друга и проанализировать слепые зоны, и промедление в процессе развода может помочь в этом.
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