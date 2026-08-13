В соцсетях новый тренд – тематические вечеринки по случаю разводов, сообщает «Москва 24». По данным СМИ, так называемые «разводники» нередко превращаются в настоящий праздник с воздушными шарами, сюрпризами и звоном бокалов. Панфилова объяснила, кто чаще всего отмечает подобные события.

«Думаю, далеко не все закатывают вечеринки. Развод по шкале стресса близок к смерти, к страху перед смертью. Это серьезная потеря. Но современные разводы очень разные. Бывает так, что люди долго подходят к разводу. Сначала де-факто они поняли, что вместе жить не могут, пожили врозь. Но юридически не всегда просто развестись. Мне кажется, развод празднуют те, для кого он оказался непростой процедурой во всех смыслах. Те, кто столкнулся с разделом имущества, договоренностями по поводу детей. Если все было так тяжело, хочется как-то оторваться, напиться, повеселиться, будто с тебя сняли какой-то тяжелый груз. Однако практически 100% людей не до праздника: они горюют, плачут в подушку. На праздники просто нет ни энергии, ни желания», - - заметила она.