Швыдкой заявил, что «Интервидение» продолжится в Саудовской Аравии в 2026 году

«Хочу развеять слухи о том, что Саудовская Аравия отказалась от проведения конкурса», - сказал он.

По его словам, в настоящее время с Саудовской Аравией обсуждаются «организационные вопросы подготовки», в том числе «время и место проведения».

Ранее в СМИ появилась информация, что проведение международного музыкального конкурса «Интервидение» в Саудовской Аравии оказалось под вопросом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

