Швыдкой заявил, что «Интервидение» продолжится в Саудовской Аравии в 2026 году
Проведение музыкального конкурса «Интервидение», безусловно, будет продолжено. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«Хочу развеять слухи о том, что Саудовская Аравия отказалась от проведения конкурса», - сказал он.
По его словам, в настоящее время с Саудовской Аравией обсуждаются «организационные вопросы подготовки», в том числе «время и место проведения».
Ранее в СМИ появилась информация, что проведение международного музыкального конкурса «Интервидение» в Саудовской Аравии оказалось под вопросом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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