Обвинение запросило для экс-владельца автодилера «Рольф» 9,5 лет колонии
Обвинение потребовало приговорить основателя крупнейшего в РФ автодилера «Рольф», экс-депутата Госдумы Сергея Петрова к к девяти с половиной годам колонии общего режима. Об этом сообщает «Коммерсант».
Петрова обвиняют в выводе за рубеж почти четырёх млрд рублей. По версии следствия, в 2014 году бывший депутат вместе с сообщниками организовали незаконное перечисление средств, полученных от коммерческой деятельности «Рольфа».
В списке предполагаемых подельников Петрова - экс-гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая, глава офшорной компании Panabel Limited Георгий Кафкалия и бывший глава компании «Рольф Эстейт» Анатолий Кайро. Для них обвинение потребовало по девять лет колонии.
Отмечается, что Петров, Луковецкая и Кафкалия находятся за границей и их судят заочно.
Ранее Московский районный суд Санкт-Петербурга по иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства всее акции АО «Рольф» и её основателя Петрова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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