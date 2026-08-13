Экскурсионное судно с пассажирами загорелось в Турции

Инцидент произошёл в бухте Катранджи в районе Фетхие. На борту судна находились более ста человек, в том числе дети. По предварительным данным, обошлось без жертв.

«Находившиеся на борту 115 человек, включая детей, надели спасательные жилеты и прыгнули в море», - говорится в сообщении.

Ранее в турецкой провинции Кырыккале при опрокидывании автобуса пострадали 40 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

