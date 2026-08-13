«Дурят народ»: Ритуальщиков удивила онлайн-покупка мест на кладбищах
Продавать можно ритуальную услугу, но землю для захоронения государство предоставляет бесплатно, напомнил НСН Павел Кодыш.
Создание сервисов конкретно по продаже мест для захоронений сегодня просто невозможно, так как это противоречит законодательству, а на то, чтобы оцифровать все кладбища страны, понадобится очень много времени, объяснил НСН президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш.
На «Госуслугах» в скором времени могут появиться цифровые сервисы по поиску и покупке мест захоронений на кладбищах, пишет «Коммерсант» со ссылкой на планы Минцифры. Решение получило название «Управление захоронениями», в систему подгрузят данные о 14 тысячах кладбищ. Отмечается, что это упростит и сделает более прозрачной процедуру организации похорон.
Кодыш напомнил, что согласно федеральному закону № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», государство обязуется предоставить для захоронения гражданина бесплатный участок земли.
«Я не представляю, каким образом места для захоронений будут продаваться. Закон говорит, что нельзя их продавать, земля предоставляется бесплатно. Как они могли сообщить, что сервисы будут для покупки земли? Это против всех законов и указов. У нас кладбища бывают муниципальные, общегородские, общественные, воинские. У нас даже частных кладбищ нет, они законодательно не определены. Я понимаю, может продаваться какая-то услуга, но не продается место под захоронение в России. Я уже не знаю, на каком еще уровне наш российский народ дурить будут. Будет изменение законодательства, можно будет о чем-то говорить, но сейчас ни в коем случае нельзя говорить о покупке мест под захоронения», — сообщил ритуальщик.
В Минцифры также рассказали «Коммерсанту», что в этом году решение «Управление захоронениями» уже было реализовано в шести регионах, однако Кодыш подчеркнул, что пока не сталкивался с подобными сервисами. Он считает, что оцифровать все кладбища в стране в обозримом будущем невозможно из-за их обширности.
«Чтобы оцифровать нужно много времени. У нас знаете, сколько кладбищ? Мы рассуждаем, как люди, которые находятся, живут в Москве, Московской области, в Санкт-Петербурге. А есть те, которые живут в Пскове, под Псковом, под Вышним Волочком, еще дальше на Урале, в Сибири, в Карелии. На "Госуслугах" или еще где-то в "цифре" я пока услугу по получению места на кладбище не встречал, но в Москве пытались так сделать. Допустим, есть Ваганьковское кладбище, там все занято, но можно найти три-четыре пустых могилы. Можно убрать там два дерева, убрать тут мусорку, и определить дополнительное место под захоронение. Это еще можно оцифровать и подать на Госуслуги. А если новое кладбище открыли, что там оцифровать? 40 квадратов? Каждая могила, каждый участок земли активируется», — пояснил он.
Ранее член комиссии по профессиональной квалификации по похоронному делу Национального Совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям Антон Авдеев в пресс-центре НСН заявил о необходимости создания специального органа, который будет оказывать похоронные услуги бесплатно из минимального перечня.
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