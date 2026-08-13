На «Госуслугах» в скором времени могут появиться цифровые сервисы по поиску и покупке мест захоронений на кладбищах, пишет «Коммерсант» со ссылкой на планы Минцифры. Решение получило название «Управление захоронениями», в систему подгрузят данные о 14 тысячах кладбищ. Отмечается, что это упростит и сделает более прозрачной процедуру организации похорон.

Кодыш напомнил, что согласно федеральному закону № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», государство обязуется предоставить для захоронения гражданина бесплатный участок земли.

«Я не представляю, каким образом места для захоронений будут продаваться. Закон говорит, что нельзя их продавать, земля предоставляется бесплатно. Как они могли сообщить, что сервисы будут для покупки земли? Это против всех законов и указов. У нас кладбища бывают муниципальные, общегородские, общественные, воинские. У нас даже частных кладбищ нет, они законодательно не определены. Я понимаю, может продаваться какая-то услуга, но не продается место под захоронение в России. Я уже не знаю, на каком еще уровне наш российский народ дурить будут. Будет изменение законодательства, можно будет о чем-то говорить, но сейчас ни в коем случае нельзя говорить о покупке мест под захоронения», — сообщил ритуальщик.