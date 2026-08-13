«Надо иметь в виду, что Япония — страна традиций, и всегда, когда высокопоставленные российские чиновники посещали Курилы, со стороны Токио всегда звучали протесты. Сейчас по инерции был заявлен тот же самый протест в адрес визита Путина на остров Итуруп. Это традиция японской дипломатии, которая, к сожалению, продолжает иметь место. Я считаю, что с точки зрения современной политики это было не совсем правильно сделано, но это право японцев так себя вести. Я не думаю, что есть какой‑то конфликт: это просто обмен некими заявлениями, который, с одной стороны, может принести некое осознание — Японией, что Россия продолжает быть актором в Азиатско‑Тихоокеанском регионе, продолжает заниматься усилением своего Тихоокеанского флота, позиционирует себя как морская держава и является одним из ключевых акторов региональной безопасности. Думаю, этот вопрос может быть осмыслен японской стороной. В Японии будут изучаться и анализироваться цели визита Путина на Итуруп», — сказал собеседник НСН.



Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, подчеркнул незыблемость российского суверенитета над этими территориями и скептически оценл эффективность протестов со стороны Японии.

«Это наша земля, наша территория, и мы её никогда никому не отдадим. Они могут заявлять что угодно. Протест со стороны Японии вообще ни к чему не приведёт. Там, где был поднят российский флаг, он нигде не должен опускаться», — указал Чепа.



Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Ранее Казаков заявил НСН, что японские военные испугались Китай, КНДР и Россию, а также не верят в помощь США, но это не значит, что в стране появится ядерное оружие.

