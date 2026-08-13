В России оценили риски военного конфликта с Японией из‑за Курильских островов
Реакция Японии на визит российского президента на Итуруп — не столько признак эскалации, сколько следование устоявшейся дипломатической традиции, сказал НСН Олег Казаков.
Говорить о войне России и Японии - нелепо, заявил НСН старший научный сотрудник Центра японских исследований института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков.
Токио заявил Москве решительный протест в связи с посещением президентом РФ южнокурильского острова Итуруп, российский посол был вызван в японский МИД. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что поездка российского президента «оскорбляет чувства японского народа» и «абсолютно неприемлема». В ответ на это зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем аккаунте в Х, что Курилы были, есть и останутся российскими, а тот, кто этого не понимает, «столкнется с чудовищными последствиями своего заблуждения».
Казаков исключил возможность военного конфликта России и Японии из‑за Курильских островов.
«Каких‑то радикальных решений Япония принимать не будет, будут продолжаться переговоры по разным направлениям. Япония, конечно же, не заинтересована в разрыве отношений с Россией. Она заинтересована в поддержании контактов в области торгово‑экономических отношений, в области энергетики и так далее. Россия не является прямой угрозой для Японии, хотя в последнее время Япония очень недовольна и обозначает это в своих документах тем, что Россия помогает Китаю и КНДР в строительстве, проводит с ними различные мероприятия, способствует передаче технологий. Для Японии эти действия России крайне неприятны. Опять же, Путин чётко заявил, что у России к Японии нет никаких претензий. Россия делает посыл, что не угрожает Японии. Послевоенная Япония никогда не угрожала России. Возможно, это послужит поводом для уменьшения напряжённости в отношениях в контексте региональной безопасности. Япония вообще никак не будет воевать с Россией из‑за Курильских островов. Говорить об угрозах со стороны Японии — абсолютная нелепица», — отметил эксперт.
Он также указал на регулярность заявлений японских властей каждый раз после их посещений российскими политиками.
«Надо иметь в виду, что Япония — страна традиций, и всегда, когда высокопоставленные российские чиновники посещали Курилы, со стороны Токио всегда звучали протесты. Сейчас по инерции был заявлен тот же самый протест в адрес визита Путина на остров Итуруп. Это традиция японской дипломатии, которая, к сожалению, продолжает иметь место. Я считаю, что с точки зрения современной политики это было не совсем правильно сделано, но это право японцев так себя вести. Я не думаю, что есть какой‑то конфликт: это просто обмен некими заявлениями, который, с одной стороны, может принести некое осознание — Японией, что Россия продолжает быть актором в Азиатско‑Тихоокеанском регионе, продолжает заниматься усилением своего Тихоокеанского флота, позиционирует себя как морская держава и является одним из ключевых акторов региональной безопасности. Думаю, этот вопрос может быть осмыслен японской стороной. В Японии будут изучаться и анализироваться цели визита Путина на Итуруп», — сказал собеседник НСН.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, подчеркнул незыблемость российского суверенитета над этими территориями и скептически оценл эффективность протестов со стороны Японии.
«Это наша земля, наша территория, и мы её никогда никому не отдадим. Они могут заявлять что угодно. Протест со стороны Японии вообще ни к чему не приведёт. Там, где был поднят российский флаг, он нигде не должен опускаться», — указал Чепа.
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
Ранее Казаков заявил НСН, что японские военные испугались Китай, КНДР и Россию, а также не верят в помощь США, но это не значит, что в стране появится ядерное оружие.
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