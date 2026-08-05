Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН жёстко раскритиковал подготовку конкурса «Интервидение», усомнившись в профессионализме организаторов и перспективах самого проекта. По его мнению, масштабным инициативам не хватает проработки и участия экспертов отрасли.

СМИ ранее писали, что организация международного музыкального конкурса «Интервидение» в Саудовской Аравии в 2026 году стоит под вопросом. Гарантии проведения мероприятия нет. Пригожин выразил уверенность в том, что песенный конкурс больше не состоится.