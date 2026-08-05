От культурного моста до позора: Пригожин жестко прошелся по «Интервидению»
Иосиф Пригожин в эфире НСН призвал всех забыть про «Интервидение», раскритиковав организацию музыкального конкурса.
Продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН жёстко раскритиковал подготовку конкурса «Интервидение», усомнившись в профессионализме организаторов и перспективах самого проекта. По его мнению, масштабным инициативам не хватает проработки и участия экспертов отрасли.
СМИ ранее писали, что организация международного музыкального конкурса «Интервидение» в Саудовской Аравии в 2026 году стоит под вопросом. Гарантии проведения мероприятия нет. Пригожин выразил уверенность в том, что песенный конкурс больше не состоится.
«Конкурс "Интервидение" — это, на мой взгляд, провальная затея. Всё сделано непродуманно, потому что изначально такими проектами должны заниматься профессионалы. Я обожаю свою страну, люблю наш народ, но порой просто удивляюсь тому, кто отвечает за проведение подобных мероприятий. Правильно сказали в Эр‑Рияде: какие правила у этого конкурса? В чём его суть? Кто эти люди, которые его делают? Если бы не Константин Эрнст, мы бы, наверное, и в Москве не увидели "Интервидение". Считаю, что Первый канал фактически спас проект. Уровень организации вызывает у меня шок. Я профессионал, творческий человек, в этом бизнесе уже много лет. И мне очень обидно: при таких возможностях и колоссальных ресурсах заниматься чем‑то непроработанным, какой-то ерундой — это неправильно. Если делать — то делать хорошо. У меня нет ни малейших сомнений в том, что конкурс не сможет долго существовать: найдётся масса причин для его закрытия. Сейчас это выглядит как непродуманная самодеятельность», — сказал собеседник НСН.
По его словам, вместо того чтобы развивать «Интервидение», лучше вовсе отказаться от проекта — он считает его репутационным ударом для страны.
«Я бы точно не стал сейчас этим заниматься, даже если бы мне поручили. При этом я точно знаю, как организовать такой проект на высоком уровне. "Интервидение" должно было стать культурным мостом между странами. У нас нет недружественных стран — есть недружественные политики. Жители многих государств любят русских и скучают по ним. На мой взгляд, лучше вообще забыть про "Интервидение", чтобы лишний раз не расстраиваться. То, как всё организовано, — это, честно говоря, стыдно: начиная от формата проведения и заканчивая отдельными демаршами вроде поступка Шамана. Это выглядит как наш общий позор — так дела не делаются. Уверен, что в итоге проект просто сойдёт на нет, потому что всерьёз им никто заниматься не будет», — добавил продюсер.
На финале конкурса в 2025 году было объявлено, что Саудовская Аравия станет страной проведения «Интервидения» в 2026 году. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае выразил надежду, что обострение ситуации на Ближнем Востоке не повлияет на планы организовать второй этап «Интервидения». Однако власти Саудовской Аравии публично до сих пор не объявили о музыкальном конкурсе и не сообщили никаких подробностей относительно возможных сроков и состава участников. В Эр-Рияде тем временем отметили, что российские организаторы пока также «четко не передали эстафету», не пояснив при этом, что имеется в виду, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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