Плющенко заявил, что готов принять участие в «Интервидении»

Отвечая на вопрос о выступлении на смотре, фигурист заявил, что это напрямую зависит от того, кто представит Россию на «Интервидении».

«Но я готов помочь», - подчеркнул спортсмен.

Евгений Плющенко в 2008 году участвовал в номере представлявшего Россию певца Димы Билана на конкурсе песни «Евровидение». Также с Биланом и Плющенко выступил скрипач Эдвин Мартон. Этот номер принес России победу.

«Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии, предварительно, конкурс примет Эр-Рияд, пишет Ura.ru.

