Плющенко заявил, что готов принять участие в «Интервидении»
Фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил готовность поучаствовать в номере представителя России на музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Отвечая на вопрос о выступлении на смотре, фигурист заявил, что это напрямую зависит от того, кто представит Россию на «Интервидении».
«Но я готов помочь», - подчеркнул спортсмен.
Евгений Плющенко в 2008 году участвовал в номере представлявшего Россию певца Димы Билана на конкурсе песни «Евровидение». Также с Биланом и Плющенко выступил скрипач Эдвин Мартон. Этот номер принес России победу.
«Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии, предварительно, конкурс примет Эр-Рияд, пишет Ura.ru.
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