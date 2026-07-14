Плющенко заявил, что готов принять участие в «Интервидении»

Фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил готовность поучаствовать в номере представителя России на музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Пелагея объявила о желании представить Россию на «Интервидении»

Отвечая на вопрос о выступлении на смотре, фигурист заявил, что это напрямую зависит от того, кто представит Россию на «Интервидении».

«Но я готов помочь», - подчеркнул спортсмен.

Евгений Плющенко в 2008 году участвовал в номере представлявшего Россию певца Димы Билана на конкурсе песни «Евровидение». Также с Биланом и Плющенко выступил скрипач Эдвин Мартон. Этот номер принес России победу.

«Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии, предварительно, конкурс примет Эр-Рияд, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
ТЕГИ:КонкурсИнтервидениеЕвгений Плющенко

Горячие новости

Все новости

партнеры