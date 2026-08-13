В Иране заявили, что полностью контролируют Ормузский пролив

Иран полностью контролирует Ормузский пролив. Как пишет RT, об этом заявил представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Вооружённых сил исламской республики Эбрахим Зольфагари.

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Утверждения Вашингтона о контроле над проливом он назвал «ложью и вымыслом», которые свидетельствуют «отчаяние и беспомощность американской армии».

«Ормузский пролив... находится под полным управлением и контролем Ирана. Ни одно судно не может безопасно проходить через него без разрешения и надзора могущественных Вооружённых сил республики», — подчеркнул Зольфагари.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вооруженные силы США полностью контролируют Ормузский пролив и «Иран ничего не может с этим поделать», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Ближний ВостокСШАИран

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