В Иране заявили, что полностью контролируют Ормузский пролив

Утверждения Вашингтона о контроле над проливом он назвал «ложью и вымыслом», которые свидетельствуют «отчаяние и беспомощность американской армии».

«Ормузский пролив... находится под полным управлением и контролем Ирана. Ни одно судно не может безопасно проходить через него без разрешения и надзора могущественных Вооружённых сил республики», — подчеркнул Зольфагари.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вооруженные силы США полностью контролируют Ормузский пролив и «Иран ничего не может с этим поделать», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».