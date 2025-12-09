«Дикая Мята» прокачала студентов-продюсеров ВШЭ

6 декабря 2025 года студенты профиля «Управление в аудиовизуальных индустриях» (УвАВИ) факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ провели выездное занятие на площадке арт‑кэмпа «Дикая Мята» в Тульской области — одного из ведущих музыкальных фестивалей России. Поездка стала продолжением многолетнего сотрудничества вуза и фестиваля.

В прошлом независимый музыкальный фестиваль «Дикая Мята» стал заметным индустриальным явлением после того, как получил поддержку Тульской области. Удивительным образом частно-государственное партнерство в такой тонкой сфере, как инди-музыка и поддержка молодых музыкантов, оказалось эффективным. Организаторы фестиваля построили арт-кэмп под брендом «Дикой Мяты», где круглый год проводят концертные мероприятия помимо своего традиционного летнего фестиваля.

«Продюсеру важно быть счастливым человеком, а моя работа дарит мне это счастье, - категорично заявил УвАВИ основатель и продюсер «Дикой Мяты» Андрей Клюкин.

По его словам, есть главные вопросы, на которые должен ответить любой продюсер, прежде чем запускать свой проект: зачем это нужно тебе самому, зачем это нужно твоей команде, зачем это нужно твоей аудитории, зачем, наконец, это нужно городу или области, где ты проводишь свой фестиваль. Из этих ответов, собственно, и родилась та «Дикая Мята», которую сегодня любят и знают тысячи поклонников этого музыкального формата.

«Эта поездка подарила не только классное приключение, но и уникальный опыт общения с настоящим фанатом и подвижником российского фестивального движения, - рассказал студент 2-го курса УвАВИ Матвей Зябрев. – Опыт Андрея Клюкина, его упертость и честность в решении, порой, нерешаемых задач, вдохновляет, а его помощь молодым музыкантам дорогого стоит!».

В свою очередь, студенты презентовали организаторам и музыкантам «Дикой Мяты» свой продюсерский проект арт‑хаб «Rocket Science», направленный на поддержку молодых музыкантов. По словам Андрея Клюкина, студентам удалось почувствовать главную «боль» молодых музыкантов в самом начале их творческого пути, поэтому у проекта может быть реальное индустриальное будущее.

Поездка на «Дикую Мяту» стала частью большой образовательной программы УвАВИ, в рамках которой будущие продюсеры в формате выездных занятий погружаются в индустриальные проекты и получают профессиональный опыт. Прямое общение с лидерами фестивального сообщества стали для студентов очередным шагом на пути к диплому продюсера.

Добавим, что выездные занятия образовательного профиля «Управление в аудиовизуальных индустриях» факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ проходят на базе ведущих российских компаний в трех креативных индустриях – музыка, кино и зрелища. Помимо «взлома» громких премьер сезона, пресс-конференций в пресс-центре НСН, выездных занятий на базе «Яндекс. Музыки» и «Мультимедиа Холдинга» у студентов проходят занятия на базе аналоговой студии звукозаписи Vintage Records, московских киностудий и продюсерских центров, а также других индустриальных партнеров.

