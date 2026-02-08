Психологический триллер «Горничная» заработал миллиард в российском прокате
Психологический триллер «Горничная» режиссёра Пола Фига за первый месяц проката в России собрал более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Так, общие кассовые сборы картины составили 1 001 608 306 рублей.
Фильм вышел на экраны российских кинотеатров 8 января 2026 года.
Главные роли в картине исполнили Сидни Суини и Аманда Сейфрид. Картина рассказывает о молодой девушке, которая устраивается горничной в роскошный дом богатой семьи и оказывается втянутой в опасную сеть интриг и секретов.
«Горничная» стала вторым голливудским релизом, преодолевшим отметку в 1 миллиард рублей в российском прокате после ухода крупных западных студий с российского рынка. Ранее аналогичного результата в ноябре 2025 года добилась третья часть франшизы «Иллюзия обмана», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
