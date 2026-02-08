Маск заявил о скором начале массового производства электрогрузовиков Tesla Semi

По официальным данным Tesla, флагманская версия Semi способна проезжать до 500 миль (примерно 800 км) на одной зарядке без прицепа или с грузом в типичных условиях эксплуатации. В реальных тестах и коммерческой эксплуатации (в частности, у PepsiCo) грузовик уже демонстрирует впечатляющие результаты - свыше 425 миль с полной загрузкой. Энергоэффективность составляет около 1,7 кВт·ч на милю, что делает его экономически привлекательным для дальних перевозок по сравнению с дизельными аналогами.

Производство будет организовано на новой специализированной линии в штате Невада. Планируемая годовая мощность предприятия - до 50 000 грузовиков. Пока выпущено лишь несколько десятков, которые проходят тесты и поставляются ключевым клиентам вроде PepsiCo и DHL. Массовое производство ожидается в первой половине 2026 года, а первые крупные клиентские поставки - уже в течение этого года.

Tesla также активно развивает сеть сверхмощных зарядных станций Megacharger, которые позволят быстро пополнять огромный аккумулятор грузовика. Первые такие станции начнут появляться в ключевых штатах США уже летом этого года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

