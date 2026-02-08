СМИ: Второе за последние три дня землетрясение произошло на Украине
Землетрясение магнитудой 3,0–3,1 балла по шкале Рихтера произошло в Полтавской области Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «УНИАН», ссылаясь на данные сейсмологов.
Подземные толчки были зафиксированы недалеко от Полтавы в 19:46 по местному времени. Очаг залегал на глубине около 9 км.
По предварительной информации, землетрясение относится к категории неощутимых или слабо ощутимых — разрушений и пострадавших не зафиксировано.
Это уже второе землетрясение в регионе за последние несколько дней.
Ранее в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
