СМИ: Второе за последние три дня землетрясение произошло на Украине

Землетрясение магнитудой 3,0–3,1 балла по шкале Рихтера произошло в Полтавской области Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «УНИАН», ссылаясь на данные сейсмологов.

В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,2

Подземные толчки были зафиксированы недалеко от Полтавы в 19:46 по местному времени. Очаг залегал на глубине около 9 км.

По предварительной информации, землетрясение относится к категории неощутимых или слабо ощутимых — разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Это уже второе землетрясение в регионе за последние несколько дней.

Ранее в Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

