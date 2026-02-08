Сабуров поблагодарил Россию за творческий рост, несмотря на запрет на въезд

Сабуров отметил, что за годы побывал во множестве российских городов, в некоторых — неоднократно, и везде его встречали тепло и дружелюбно. По его словам, именно в России он получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрёл большую многонациональную аудиторию как внутри страны, так и за её пределами. В завершение он поблагодарил всех своих зрителей.

Ранее Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Его задержали в московском аэропорту Внуково после возвращения из Дубая и вручили официальный документ о запрете на въезд в РФ, после чего комик был вынужден улететь в Казахстан, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

