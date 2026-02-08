Сабуров поблагодарил Россию за творческий рост, несмотря на запрет на въезд
Комик Нурлан Сабуров, которому ранее был запрещён въезд в Россию на 50 лет, выразил благодарность стране за годы творческой карьеры. Об этом он написал в соцсетях.
Сабуров отметил, что за годы побывал во множестве российских городов, в некоторых — неоднократно, и везде его встречали тепло и дружелюбно. По его словам, именно в России он получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрёл большую многонациональную аудиторию как внутри страны, так и за её пределами. В завершение он поблагодарил всех своих зрителей.
Ранее Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Его задержали в московском аэропорту Внуково после возвращения из Дубая и вручили официальный документ о запрете на въезд в РФ, после чего комик был вынужден улететь в Казахстан, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Симоньян получила специальный приз жюри Национальной литературной премии «Слово»
- Сабуров поблагодарил Россию за творческий рост, несмотря на запрет на въезд
- Солнце обновило рекорд XXI века по количеству вспышек в одной области
- СМИ: Как минимум 12 пенсионеров госпитализировали из пансионата в Новой Москве
- Российская теннисистка Павлюченкова вылетела в первом круге WTA 1000 в Дохе
- Российская горнолыжница Плешкова заняла 22-е место в скоростном спуске на ОИ-2026
- Роспотребнадзор призвал не употреблять сырые фрукты в странах, где болеют Нипах
- Флаг РФ, протесты и авторское право: С чего начались ОИ-2026
- В РФ вдвое повысили плату за воду без счетчика
- Песков: Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в деле о покушении на Алексеева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru